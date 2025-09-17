Hatalmas fordulatot hozott a kormány csodafegyvere a lakáspiacon

Már hetek óta komoly élénkülés látható az országos lakáspiacon, elsősorban az elsőlakás-vásárlóknak szeptembertől elérhető kedvezményes lakáshitelt biztosító Otthon Start Programnak köszönhetően. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a piaci helyzetet és trendeket jól bemutató értékesítési idő változásán is látható az élénkülés. Magyarország ingatlanhirdetési piactere elemzésében azt vizsgálta, hogy a július és szeptember között eladott lakóingatlanok értékesítési ideje hogyan változott tavalyhoz képest.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta:

„Az értékesítési időt leginkább a továbbköltözést tervezőknek kell szem előtt tartaniuk. Nekik muszáj kiszámolniuk, hogy mennyi idő alatt tudják értékesíteni a meglévő otthonukat, mielőtt lefoglalózzák a következőt. A végső vételár kifizetésére esetlegesen elhamarkodottan vállalt dátum könnyen a foglaló elvesztésével járhat, ha vevőként nem tudnak határidőben fizetni. Ugyanakkor most szerencsés helyzetben vannak az eladók, mert a trendeket figyelembe véve az eladási idők rövidülnek.”

Budapesten a július és szeptember között eladott lakások átlagosan 62 nap alatt keltek el, ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest. A panellakások viszik a prímet, amelyek 56 nap alatt gazdára találtak, igaz, egy éve is hamar, 59 nap alatt elkeltek.

A fővárosi téglaépítésű lakások eladási ideje az idén 66 nap volt az említett időszakban, ami egy hónappal rövidebb időszak az egy évvel korábbinál. A fővárosi családi házak, iker- és sorházak eladási ideje 31 nappal 124 napra esett vissza egy év leforgása alatt.

Hasonló a helyzet a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban. Az ott található panellakások értékesítési ideje egy év alatt 20 nappal 63 napra mérséklődött. A téglaépítésűek az idén 92 nap alatt keltek el, ami 36 nappal elmarad a tavalyi szinttől. Ugyanakkor a szóban forgó nagyvárosokban lévő házaknál 23 nappal 174 napra emelkedett az értékesítési idő. A vidéki nagyvárosokban a lakások és házak eladási ideje közötti ellentétet az ingatlan.com szakértője azzal magyarázta, hogy az elmúlt hetekben főként az elsőlakás-vásárlók kedvenceit tudták nagyobb tempóban és könnyebben eladni az eladók, különösen igaz ez a panelekre. Az eladási idők növekedése ugyanakkor nem feltétlenül jelzi a piac lassulását, mert a korábbi időszakról piacon ragadt ingatlanok eladása az értékesítési időket rövid távon növeli.

Szintén növekedés látható községekben és a kisebb vidéki városokban lévő lakások, illetve házak eladási idejében. Az ottani lakóingatlanok, azaz lakások és házak eladásához összességében 220 és 182 napra volt szükség az elmúlt közel három hónapban, ami tavalyhoz képest 15 és 42 nappal hosszabb értékesítési időt jelent. Balogh László szerint ennek részben az a magyarázata, hogy a kisebb településeken is beindult a már régebb óta piacon lévő ingatlanok értékesítése. „Ebben azért vannak fáziskésésben a kisebb települések a nagyobb városokhoz képest, mert ott az év eleji befektetői kereslet már korábban kipucolta a régebb óta beragadt kínálatot.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

A korábbról piacon ragadt ingatlanok eladásával az átlagos értékesítési idők növekedésnek indulnak, ezért a tisztább kép megszerzése érdekében érdemes a friss kínálat eladásához szükséges időtartamot is vizsgálni. Az idén meghirdetett és a július-szeptemberi időszakban eladott lakóingatlanoknál az értékesítési idő átlagosan 67 nap volt, míg a 2024-ben meghirdetett, de ugyanebben a három hónapban eladottaknál 71 napra volt szükség. „Összességében tehát közel egy héttel rövidült az országos eladási idő, ami egyértelműen a piac élénkülését jelzi. Általánosságban elmondható, hogy a vásárlók most inkább a társasházi lakásokat keresik jobban, ezeket gyorsabban lehet eladni. A jelenség viszont azért nem meglepő, mert a 3 százalékos hitelt segítségével költöző lakásvásárlók tipikusan ezeket az ingatlanokat választják első otthonnak.” – értékelte a piaci folyamatokat Balogh László.