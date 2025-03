Hatalmas, új múzeum épül Magyarországon – nem Budapesten

A pályázaton a második helyezett a 3XN A/S és a NAUTES Építészműterem Kft. lett, a harmadik helyen a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) végzett. Megvételben részesült az M-Teampannon Építészmérnöki Kft. és a BORD Építész Stúdió Kft. is. A pályázat uniós értékhatárt elérő nemzetközi, meghívásos eljárás keretében zajlott.

A bírálóbizottság a győztes pályaműről úgy nyilatkozott, hogy az épület karaktere és formája összhangban van az intézmény küldetésével, és organikusan illeszkedik a Nagyerdő környezetébe. A mesterséges dombként megjelenő tömeg a kunhalmokra (kurgánokra) is utal, így kulturális és identitáserősítő üzenetet is közvetít. A pályamű a bírálat szerint „érzelmeket vált ki”, „felfedezésre hív”, és a külső-belső terek összeolvadása révén nyitott közösségi épületként működhet.

A tervezett létesítmény bruttó szintterülete hozzávetőleg 22 900 négyzetméter. A múzeum közel 7200 m² kiállítóteret, 5800 m² közönségforgalmi teret, 2800 m² irodaterületet, 2500 m² gépészeti és műszaki helyiséget, 4600 m² parkolót, valamint 14 000 m² belső kertet és külső területet foglal majd magában. A pályázóknak egy 700 m²-es, rugalmasan alakítható teret is ki kellett alakítaniuk vendégkutatók és hallgatók ideiglenes elhelyezésére.

A Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni Kiállítóépületének tervezésére kiírt pályázatot a nemzetközi hírű BIG – BJARKE INGELS GROUP A/S és magyar partnere, a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft. nyerte – közölte a pályázatot kiíró Debreceni Infrastruktúrafejlesztő Kft. a Magyar Építők cikke szerint. A tervezés célja az épület környezetének kialakítása, a debreceni Nagyerdőbe való illesztése és a Kultúrparkkal történő kapcsolat megteremtése volt. A kiíró a társulással hirdetménynélküli tárgyalásos eljárás keretében kíván tervezési szerződést kötni.

Már a látványtervek is megvannak.

