Hiába veszünk fel egyre nagyobb lakáshitelt, egyre kevesebbre elég

Az UniCredit Bank a 84 650 forint induló költségből 44 450 forintot ír jóvá utólag, valamint 50 ezer forintig ők is visszatérítik a közjegyzői díjat, de azzal is segítik a hitelfelvevőket, hogy az első hónapban alacsonyabb a havi törlesztő összege, olvasható az elemzésben.

A Gránit Bank a példában szereplő 20 millió forintos lakáshitel 78 600 forint kezdeti költségéből a folyósítást követően 48 ezer forintot visszatérít, illetve maximum 52 ezer forintig a közjegyzői díjat is visszafizetik.

A bankok egyszeri kedvezményekkel is versenyeznek az ügyfelekért ami, jelentős pénzügyi előnyt jelenthet abban az időszakban, amikor egyébként is sok a kiadás.

Kapcsolódó cikk Robbanás történt a magyar ingatlanpiacon – azt is tudjuk, miből 2024 végén és 2025 elején pörögtek az ingatlanok.

Ugyanakkor a bankok árazása jelenleg is nagyon különböző: például egy 20 millió forint összegű lakáshitel – 10 évre rögzített kamattal, 20 éves futamidőre, 600 ezer forint nettó jövedelemmel – havi törlesztője a választott banktól függően 145 370 és 174 933 forint között van. Ez havi szinten 22 880 forint, teljes visszafizetésben pedig csaknem 5,5 millió forint differencia.

Miután az új lakások esetében nagyon sok a tervezőasztalról eladott projekt, így az ingatlanfinanszírozáson belül az új lakások hitelezésének részaránya is nőhet a szakértő szerint.

Az újlakás-piacon a lakáshitel-volumen persze a kínálattól is függ: ha beindulnak az új projektek, akkor a finanszírozáson belül az új lakásokra felvett hitelek aránya is növekedhet.

Mindennek a pénzügyi szakértő szerint az lehet az oka, hogy az új építésű ingatlanok ára továbbra is masszívan emelkedik: március végén a különböző felmérések szerint 1,6-1,7 millió forint közötti átlagos négyzetméterárral lehetett új lakást vásárolni a fővárosban, szemben a 2024 tavaszi 1,47 millió forinttal. Az éves árnövekedés így 10 százalék körüli.

2022 márciusában, a már említett MNB program hatására az új lakásokra felvett havi hitelösszeg 385 darab, 80 négyzetméteres budapesti lakás megvásárlására elegendő keret volt. De tisztán piaci alapon 5 évvel ezelőtt, 2020 márciusában is 170 fővárosi új átlaglakás kifizetésére elegendő pénzt fizettek ki a bankok az ügyfeleiknek.

Mindennek ellenére az új lakások finanszírozása a teljes hitelpiacnak továbbra is töredéke. Idén március végén a folyósított lakáshitelek 11,82 százalékát fordították a háztartások új lakás megvásárlására. Ennél jóval magasabb arányokat találunk 2023-24 fordulóján is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!