2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Ingatlan Budapesti lakáspiac Lakáspiac

Hihetetlen, hogy mi történt az albérletekkel

mfor.hu

Rendkívül ritka eredményeket produkált a magyarországi albérletpiac.

A KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint a szeptemberi havi szintű csökkenés után októberben is negatív irányba változott mind az országos, mind a budapesti mutató. A legfrissebb, októberi eredmények szerint az országos havi index szerint 0,7 százalékkal csökkentek a lakbérek, Budapesten pedig 1 százalék visszaesés következett be. Az elmúlt két hónapban az országos albérletárak közel két százalékkal kerültek lejjebb. Hasonló mértékű csökkenés két egymást követő hónapban legutóbb a koronavírus járvány csúcsidőszakában, 2020 november-decemberében történt.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a lejtmenetben szerepet játszik, hogy az Otthon Start Program bérlőket szív ki az albérletpiac keresleti oldaláról, mivel ők kedvezményesen tudnak első lakást vásárolni. Emiatt viszont a kínálat is felhalmozódik és bővül, aminek köszönhetően fokozódik a versenyhelyzet a bérbeadói oldalon. Az ingatlan.com adatai szerint csak Budapesten és a megyei jogú városokban, valamint vármegyeszékhelyeken jelenleg közel 15 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak a bérlők, ami 5 százalékkal nagyobb kínálatot jelent, mint egy évvel ezelőtt.

A másik érdekes aktualitás az, hogy a Kúria tegnap döntése jogszerűnek találta az airbnb kitiltását a VI. kerületből. Az önkormányzat döntése jövőre lép hatályba, és ez alaposan felkavarhatja a teljes fővárosi albérletpiacot.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A befektetők menekülnek, az első lakást keresőknek a legrosszabb az Otthon Start

A befektetők menekülnek, az első lakást keresőknek a legrosszabb az Otthon Start

A szakértő szerint új irányba terelődnek a vevők.

Ebben az utcában épül új luxusszálloda Budapesten

Ebben az utcában épül új luxusszálloda Budapesten

Belép a magyar szállodapiacra a Julius Meinl Living: a VI. kerületi Hegedű utcában egy műemléki besorolású ingatlant vásároltak meg. 

Jövőre vakarhatja a fejét, aki most vesz Otthon Startos lakást?

Jövőre vakarhatja a fejét, aki most vesz Otthon Startos lakást?

Érdekes folyamatok az ingatlanpiacon.

Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Kormánydöntés alapján jövő januártól havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást kaphatnak a Budapesten és Pest vármegyében szolgálatot teljesítő rendvédelmi dolgozók – közölte kedden Budapesten, sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Budapesten a kínálati bérleti díjak októberben 248 ezer forintra estek, a szeptemberben mért 253 ezer forint után; a csökkenés fő oka az Otthon Start program, amely egyszerre mérsékli a keresletet és növeli a kínálatot: a kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek a bérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon – közölte a Rentingo bérbeadási platform kedden az MTI-vel.

Alig épült idén új lakás az országban

Alig épült idén új lakás az országban

Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át.

Lelohadt a lakásvásárlási kedv októberben

Nagyot zuhant a magyar lakáspiac októberben

Az októberi országos lakáspiaci kereslet csaknem 20 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest. Igaz, éves alapon csak 1,5 százalékkal csökkent. Mindez azzal magyarázható, hogy az év vége felé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, valamint, hogy lecsengőben van az Otthon Start program első nagy keresleti hulláma – közölte saját adatai alapján az ingtalan.com hétfőn.

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Az év első kilenc hónapjában 1,14 millió forint volt a budapesti panellakások átlagos négyzetméterára. A fővárosi téglalakások 1,36 milliós négyzetméteráron futottak. 

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

A fővárosi irodapiacot az állami intézmények költözése pörgeti: a piaci kereslet érdemben elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől. Budapesten és környékén minden hetedik ipari-logisztikai épület üresen áll, és a régió legrosszabb aránya még idén tovább romolhat. A Váci utca és a Fashion Street üzleteinek tulajdonosai azonban jól járnak: a bérleti díjak elszálltak az elmúlt időszakban.

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Kiemelkedik egy régió a mezőnyből.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168