Hivatalosan is megindult a lakásárak csökkenése

"A várakozásoknak megfelelőek a friss adatok. A kínálati piacon már tavaly ősszel látni lehetett, hogy a múlt év utolsó negyedévében használtlakás-árak szerény mértékben csökkenhetnek. A KSH által mért negyedéves szintű árcsökkenés ellenére éves összevetésben még közel 17 drágulásról volt szó 2022 végén. Fontos az is, hogy a hosszú távú adatok alapján, vagyis 2015-höz képest két és félszeresére nőtt a használt lakások ára." - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: "A múlt évben - az eddig megismert, de előzetesnek számító adatok szerint - több mint 120 ezer lakás cserélt gazdát, ezen belül 112 használt lakás adásvétele történt meg, ez megfelel a várakozásoknak, de elmarad a 2021-es 161 ezres és 149 ezres forgalomtól."

A szakember szerint a kínálati piac mindig előrejelzi a lakáspiaci változásokat. A jelenlegi trendekből az olvasható ki, hogy idén is folytatódhat az árak mérsékelt csökkenése. Az eladó ingatlanok száma viszont továbbra is dinamikusan nőtt. Januárban még csak 124 ezer lakóingatlant kínáltak eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, április végére viszont már 138 ezerre nőtt a lakások és házak kínálata. Az országban továbbra is komoly eltérések láthatóak.

Az egykori Közvágóhíd helyén épülő lakópark és irodaház. Fotó: mfor/Mester Nándor

Az ingatlan.com adatai szerint az idei év elejéhez képest végéhez képest számos településen 3 százalékot meghaladó árcsökkenés következett be. A fővárosi agglomerációban például Diósdon, Tökölön vagy éppen Nagykovácsiban 6,5-9,6 százalékkal csökkent az eladásra kínált családi házak átlagos négyzetméterára. A Balaton déli partján lévő Fonyódon 6 százalékkal kerültek lejjebb, a nyugati határnál lévő Rajkán ugyancsak 6 százalékkal mérséklődtek az árak az eladó házak esetében.

Balogh László úgy látja, egyelőre visszafogott maradhat a használt lakások piaca, de a vásárlók továbbra is jó alkupozícióban vannak a visszaeső kereslet miatt. A lakáspiaci árak csökkenése a vevők egyre nagyobb energiatudatossága és a lakáshitelek magas kamatszintje miatt idén is folytatódhat.