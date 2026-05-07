3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Ingatlan Ingatlan

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

mfor.hu

Tovább kúszhatnak felfelé az árak, de nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás.

Az első negyedév a budapesti régióban a stabilizáció és a trendforduló jegyében zajlott, az év elején még visszafogott maradt az aktivitás, de aztán dinamikus javulás volt tapasztalható – emelte ki Dr. Polonkai Pálma, az OTP Ingatlanpont Budapesti Régióvezetője. Januárban még csekély volt az aktivitás, el is maradt a 2025-ös mértéktől, amiben közrejátszhatott a szokatlanul hideg időjárás és az általános kivárás is. Azt követően viszont megélénkült a lakáspiac, amivel együtt erősödött a minőségi szelekció a vevők oldaláról, vagyis sokkal jobban megnézték, milyen ingatlant vásárolnak meg. 

Az OTP Ingatlanpont adatai szerint az év első hónapjaiban átlagosan mintegy 66 millió forint volt a fővárosi tranzakciók értéke, míg a hitelösszeg átlagosan meghaladta a 34 millió forintot. A forgalom összességében növekedett 2025 első negyedévéhez képest, ami nem kis teljesítmény annak fényében, hogy tavaly az állampapírokból kiáramló pénzek pont a fővárosban pörgették látványosan a piacot. Az értékesítési idő átlagosan 140 nap volt, ami a negyedév végén mutatott érezhető csökkenést. Budapesten az év első három hónapjában 4%-os áremelkedést tapasztaltak a cég értékesítői, amivel az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,28 millió forintot. 

A Dunántúlon zárult az olló

A Dunántúlon a legfontosabb megfigyelt trend az árszintek fokozatos közeledése volt, emellett szintén pozitív fordulat jellemezte a piacot. Korábban jelentős különbségek voltak az Észak-Dunántúl és a Dél-Dunántúl árai között, ezek most elkezdtek kiegyenlítődni – hangsúlyozta Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont Észak-dunántúli Régióvezetője. Az ország északnyugati részén az átlagár kicsivel meghaladta a 46 millió forintot az első negyedéves tranzakciók alapján, míg a Dél-Dunántúlon már közel 42 millió forintig kúszott fel. 

A folyamat jól jelzi a dél-dunántúli régió, különösen a Baranya vármegyei városok felértékelődését, ahol korábban mérsékeltek voltak az árak, így most az alacsonyabb bázis is segíti az emelkedést – tette hozzá Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont Dél-dunántúli Régióvezetője.  Érdekesség, hogy ugyan a nominális lakásárak magasabbak a Dunántúl északi felén, az átlagos hitelösszeg elmarad a dél-dunántúlitól. Ez arra utal, hogy az Észak-Dunántúlon magasabb a saját erő aránya és a tőkeerős befektetői jelenlét, míg a dél-dunántúli vásárlók a felzárkózó árak mellett kénytelenek nagyobb arányú külső forrást bevonni az adásvételek realizálásához.


Fotó: Depositphotos.com

Mindkét régióban a kisebb alapterületű, 1–1,5 szobás társasházi lakások bizonyultak a leggyorsabban értékesíthető terméknek az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint. Északon a nagyvárosi lakások mellett a határmenti települések (például Hegyeshalom) ingatlanjai cserélnek gazdát a leggyorsabban, míg délen a 20 és 30 millió forint közötti árkategória mutatja a legnagyobb mozgást. Észak-Dunántúlon a támogatott hitelek iránti érdeklődés visszaesése tapasztalható, ami a vevőket a piaci alapú konstrukciók és a magasabb önerő felé terelte, míg délen a tranzakciók jelentős részét továbbra is a támogatott konstrukciók, elsősorban az Otthon Start segítették elő.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon.

Lakáshitelesek - CSOK Plusz

Még igénylik a hiteleket, de jobb lenne az alacsonyabb kamat

Idén már megfontoltabbak a lakásvásárlók. A tranzakciók száma nem csökken, de jól jönne már a kamatcsökkentés.

Eladná a nyaralóját? Van egy rossz hírünk

Eladná a nyaralóját? Van egy rossz hírünk

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.  

Minimális elmozdulás történt az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacon az értékesítési idők csak mérsékelten rövidültek 2026 első negyedévében. A lakások esetében mintegy három hónap, míg a házaknál fél évnél hosszabb idő szükséges a tranzakciók lezárásához. A különbségek nemcsak az ingatlantípusok között jelentősek, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. A panellakások iránti kereslet ugyanakkor továbbra is élénk, egyes esetekben ezek az ingatlanok akár másfél hónapon belül is gazdára találnak. 

Így zárul az otthonfelújítási program

Így zárul az otthonfelújítási program

Lekötötték az összes forrást.

Ez a legnagyobb kérdés a lakáspiacon az új kormánnyal kapcsolatban

Ez a legnagyobb kérdés a lakáspiacon az új kormánnyal kapcsolatban

Egyelőre nincs egyértelmű álláspontja a Tisza Pártnak az 5 százalékos lakásáfa jövőjéről, ami bizonytalanságot hozhat a magyar lakáspiacra. Az átmenet nem lesz zökkenőmentes.

A NAV szégyenlistáján végezte, 521 milliós tartozással árverezik el a varrodát

Újabb érdekességek a NAV árveréséről.

Az irodapiac is megrogyhat az építőanyagok 20-50 százalékos áremelkedése miatt

Az irodapiac is megrogyhat az építőanyagok 20-50 százalékos áremelkedése miatt

Masszívan visszaestek a beruházások tavaly, a csökkenést még a turizmus fellendülése sem tudta ellensúlyozni a magyar kereskedelmiingatlan-piacon. A befektetői aktivitást jelentősen ronthatja, hogy a közel-keleti háború kitörése óta néhány építőanyag 20-50 százalékkal drágult. Jelenleg minden nyolcadik iroda üres, és az arány tovább emelkedhet ebben az évben.

Megszűnik az egyik otthonfelújítási program a kettő közül

Megszűnik az egyik otthonfelújítási program a kettő közül

A 2007 előtt épült családi házakra már csak három napig lehet igényelni az 5+5 millió forint felújítási támogatást. Hét megyében már leállították a programot, a többi megye lakóinak ez az utolsó lehetőség.

Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése

Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése

Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG