Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Az első negyedév a budapesti régióban a stabilizáció és a trendforduló jegyében zajlott, az év elején még visszafogott maradt az aktivitás, de aztán dinamikus javulás volt tapasztalható – emelte ki Dr. Polonkai Pálma, az OTP Ingatlanpont Budapesti Régióvezetője. Januárban még csekély volt az aktivitás, el is maradt a 2025-ös mértéktől, amiben közrejátszhatott a szokatlanul hideg időjárás és az általános kivárás is. Azt követően viszont megélénkült a lakáspiac, amivel együtt erősödött a minőségi szelekció a vevők oldaláról, vagyis sokkal jobban megnézték, milyen ingatlant vásárolnak meg.

Az OTP Ingatlanpont adatai szerint az év első hónapjaiban átlagosan mintegy 66 millió forint volt a fővárosi tranzakciók értéke, míg a hitelösszeg átlagosan meghaladta a 34 millió forintot. A forgalom összességében növekedett 2025 első negyedévéhez képest, ami nem kis teljesítmény annak fényében, hogy tavaly az állampapírokból kiáramló pénzek pont a fővárosban pörgették látványosan a piacot. Az értékesítési idő átlagosan 140 nap volt, ami a negyedév végén mutatott érezhető csökkenést. Budapesten az év első három hónapjában 4%-os áremelkedést tapasztaltak a cég értékesítői, amivel az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,28 millió forintot.

A Dunántúlon zárult az olló

A Dunántúlon a legfontosabb megfigyelt trend az árszintek fokozatos közeledése volt, emellett szintén pozitív fordulat jellemezte a piacot. Korábban jelentős különbségek voltak az Észak-Dunántúl és a Dél-Dunántúl árai között, ezek most elkezdtek kiegyenlítődni – hangsúlyozta Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont Észak-dunántúli Régióvezetője. Az ország északnyugati részén az átlagár kicsivel meghaladta a 46 millió forintot az első negyedéves tranzakciók alapján, míg a Dél-Dunántúlon már közel 42 millió forintig kúszott fel.

A folyamat jól jelzi a dél-dunántúli régió, különösen a Baranya vármegyei városok felértékelődését, ahol korábban mérsékeltek voltak az árak, így most az alacsonyabb bázis is segíti az emelkedést – tette hozzá Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont Dél-dunántúli Régióvezetője. Érdekesség, hogy ugyan a nominális lakásárak magasabbak a Dunántúl északi felén, az átlagos hitelösszeg elmarad a dél-dunántúlitól. Ez arra utal, hogy az Észak-Dunántúlon magasabb a saját erő aránya és a tőkeerős befektetői jelenlét, míg a dél-dunántúli vásárlók a felzárkózó árak mellett kénytelenek nagyobb arányú külső forrást bevonni az adásvételek realizálásához.



Mindkét régióban a kisebb alapterületű, 1–1,5 szobás társasházi lakások bizonyultak a leggyorsabban értékesíthető terméknek az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint. Északon a nagyvárosi lakások mellett a határmenti települések (például Hegyeshalom) ingatlanjai cserélnek gazdát a leggyorsabban, míg délen a 20 és 30 millió forint közötti árkategória mutatja a legnagyobb mozgást. Észak-Dunántúlon a támogatott hitelek iránti érdeklődés visszaesése tapasztalható, ami a vevőket a piaci alapú konstrukciók és a magasabb önerő felé terelte, míg délen a tranzakciók jelentős részét továbbra is a támogatott konstrukciók, elsősorban az Otthon Start segítették elő.