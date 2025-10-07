Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

mfor.hu

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

A hideg és nyirkos idő megjelenésével egyre többen keresnek eladó vagy kiadó garázst, ami találkozik is a kínálattal, ugyanis egy év alatt 8 százalékkal növekedett azok száma, akik kocsibeállót hirdetnek – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból.

A garázsok és a lakóingatlanok iránti kereslet hasonló mozgást mutat, ami arra utal, hogy a garázsokat a lakás vásárlásával együtt, ahhoz kapcsolódva keresi a többség. Ugyanakkor sokan vannak, akik az autóbeállót nem vásárolják meg, csak bérlik, így egy garázs akár befektetési termék is lehet” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ökölszabályként elmondható, hogy a garázsok négyzetméterára jellemzően a házban lévő lakások négyzetméterárának a felével egyezik meg, így az ingatlanpiaci boom hatással volt a garázsok árára is, bár az elmúlt egy évben ott valamivel kisebb volt az áremelkedés. Egy év alatt 8 százalékkal drágultak a zenga.hu kínálatában szereplő kocsibeállók, melyek átlagára az idei harmadik negyedévben 8,2 millió forint volt, négyzetméterára pedig 530 ezer forint.

Egy budai garázs négyzetméterára a pesti lakásokéval vetekszik

A fővárosban és a vármegyeszékhelyeken nincs jelentős különbség az árakban, ám Budapest belső kerületiben és Budán, ahol szűk a kínálat igencsak eltérnek a meghirdetett összegek. Budapesten a külső kerületekben jellemzően 5-6 millió forinttól indulnak a fedett autóbeállók, és a belváros felé haladva egyre jobban emelkednek az árak. A VIII. és a IX. kerületben már 8 millió forint feletti árszintekkel találkozhatunk, a VII. kerületben pedig a 11 millió forintot is meghaladja az átlag. Nagyjából ez az árszint jellemző a budai kerületekben is, a III. és a XI. kerületben is 10-11 millió forinttal kell számolni.

A legdrágább kerületekben, az I. és az V. kerületben nagyon kevés az eladásra és kiadásra meghirdetett fedett garázs, ezért az áruk is nagyon magas. Mint Futó Péter kiemelte, ha elvétve bekerül egy-egy garázs a kínálatba, azt gyakran 20 millió forintnál is drágábban hirdetik.

Jó befektetés a garázskiadás is

A garázskiadás az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult országszerte, mivel a magas eladási ár miatt sokan választják inkább a bérlést.

Egy 8 millió forintos fedett garázst jellemzően havi 30 ezer forintért adnak bérbe a tulajdonosok, ami nagyjából a lakáspiachoz hasonló, 4-4,5 százalék közötti bruttó, éves hozamszintet jelent„ – mutatott rá a zenga.hu elemzési vezetője hozzátéve, hogy “a belvárosban természetesen a bérleti díjak is magasabbak, az I. vagy a VI. kerületben elérik az 50-60 ezer forintot, de a magasabb vételi árak miatt a bérbeadással itt is hasonló hozamszintek érhetők el”.

A főváros és a vidéki városok kínálata között leginkább a garázsméretben figyelhető meg különbség. Nem meglepő, hogy a legkisebb garázsokat Budapesten kínálják, a fővárosban egy átlagos autóbeálló mindössze 13 négyzetméter, a legnagyobb garázsok pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében vannak, ahol 19 négyzetméter az átlag.

 

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Segít dönteni a Duna House.

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig. 

A Belügyminisztérium után a Pénzügyminisztériumot is eladhatják

A kikiáltási ár: 37,6 milliárd forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban még nem költözött ki belőle.

A milliárdosok nem szeretnek felújítással bíbelődni

Kulcsrakész budai villákat keresnek.

Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

Nem támogatja a kerületi Fidesz-frakció a lakás eladását a Somlai-családnak. 

Kellemetlen meglepetés érheti az Otthon Startra pályázókat

Bizonyos újépítésű lakások esetén nem igényelhető a kedvezményes hitel.

Durván meglökte a kínálatot az Otthon Start

Országosan húsz százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel szeptember első három hetében.

Gigantikus ingatlanos kiállításon mutatkozik be Magyarország

Magyarország az európai átlag fölött bővülő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával és folyamatban lévő, fejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 6-8. között, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg – közölték a kiállítók az MTI-vel.

Pontosan a kormánnyal leginkább kritikus csoportok körében a legnépszerűbb az Otthon Start program. Friss kutatást publikáltak.

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

