Újranyílik a Hotel Helia és még két másik Danubius szálloda a tavasszal

Megújult a Danubius Hotels több szállodája, a szállodaüzemeltető a 2024-es évben is folytatja eltervezett fejlesztéseit és korszerűsítéseit - közölte a vállalat az MTI-vel. Idén tavasszal három szállodában is átadják a megújult vendégtereket és szobákat: a Danubius Hotel Heliában különleges, Budapesten egyedülálló lakosztályokkal, a balatonfüredi Danubius Hotel Annabellában új szobatípussal, míg a Danubius Hotel Bükben a wellness részleg korszerűsített tereivel és szolgáltatásaival várják a vendégeket.

A füredi Hotel Annabella a felújítás előtt is népszerű volt Fotó: Danubius Hotels

Hélia, Annabella, Bük

Közölték, hogy a tavaly ősszel kezdődött felújítások során a budapesti Danubius Hotel Heliában újabb száz prémium szoba kap modern külsőt, közte három új lakosztálytípust is kialakítanak, a szálloda lifestyle apartmanjaiban szauna és saját kondigép is lesz.

A Danubius Hotel Bük felújítása során a korábban kialakított modern stílushoz illeszkedve 38 szoba kap megújult külsőt, illetve egy új lakosztályt is kialakítanak. A szálloda wellness szolgáltatásait is tovább fejlesztik, páros masszázsszobát, thai masszázsteret, valamint egy sóbarlangot is kialakítanak.

Új szobatípussal tér vissza a 2024-es szezonban a balatonfüredi Danubius Hotel Annabella, ahol 135 prémium szobát és két lakosztályt alakítanak ki.

A fejlesztéseket idén is folytatják

A tájékoztatás szerint a fejlesztésekre 5 milliárd forintot fordított a cégcsoport, idén további terveikre ezt meghaladó összeget terveznek fordítani.

A Danubiust 1972-ben állami vállalatként alapították, a Danubius Hotels tulajdonosa az angol CP Holdings Ltd. A szállodacsoport Európa hat országában van jelen: gyógy-, wellness és városi szállodákat tulajdonol és üzemeltet Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Romániában, illetve üzemeltet Nagy-Britanniában és Bulgáriában. 2019-től a városi szállodák a Danubius Hotels, míg a gyógy- és wellness szállodák, az Ensana márka köré szerveződtek. Magyarországon 9 budapesti és 6 vidéki szállodát üzemeltetnek.

A nyilvános cégadatok szerint a vállalat több mint 2 ezer dolgozót foglalkoztat, összes bevétele meghaladta a 48 milliárd forintot 2022-ben, az előző évi 25 milliárd forintot követően.