Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Magyar Táncművészeti Egyetem bővítésének ügyében

A Telex cikkében arról ír, hogy idén áprilisban ünnepélyes átadón adták át a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) új épületszárnyát, az egyetem C épülete négy új balett-teremmel, öltözőkkel, irodákkal bővült – az átadón számos államtitkár mellett Kiss János, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett.

A portál szerint ugyanakkor az ünnepélyen arról már nem esett szó, hogy kevesebb mint egy évvel korábban menesztette az egyetem gazdálkodásáért felelős gazdasági főigazgatóját, miután a projekt utóellenőrzésekor végzett igazságügyi szakértői vizsgálat szerint az új emelet acélszerkezetének megépítéséért a piaci realitáshoz képest 120 millió forinttal többet fizetett az egyetem.

Az igazságügyi szakértői véleményben az is szerepel, hogy a beruházást a hivatalos közbeszerzési eljárást megkerülve, egy pályázó ajánlatára hagyatkozva, szabálytalanul folytatták le, és egy olyan kivitelezőt bíztak meg a projekttel, aki korábban karbantartási munkákat végzett az egyetemnek. A szakértői véleményben megfogalmazottak után felelőtlen gazdálkodásért az egyetem rektora megrovást kapott, a gazdasági igazgató munkaviszonyát megszüntették. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) jelenleg hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen – derült ki a cikkből.

Csak egy ajánlat

A portál emlékeztetett, az MTE még 2023-ban jelentette be, hogy európai uniós forrásból valósul meg az egyetem egyik épületének energetikai és gépészeti korszerűsítése. Mivel a tánctermek egyedi adottságokkal rendelkeznek (nagy belmagasság, speciális felszerelések, nagy, 100 négyzetmétert meghaladó alapterület), az új emelet kialakítását is ezzel párhuzamosan tervezték kivitelezni. Ezt viszont már nagyrészt saját forrásból, 1,2 milliárd forintból fizették, de beszállt a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium 250 millió, valamint az egyetemet fenntartó Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány is 600 millió forint támogatással.

Mivel az EU-s pályázat kivitelezése már javában folyt, és a teljesítés határideje vészesen közeledett, gyorsan kellett cselekednie az egyetemnek. A Telex által látott dokumentumok alapján az egyetem nem írt ki közbeszerzést, amihez minimum három különböző ajánlatot kellett volna kérnie, hanem a már meglévő keretszerződésbe bevonták az új emelet felhúzását.

Egyedüli pályázóként a beruházással a Laki Épületszobrász Zrt.-t bízták meg, ami korábban „állagmegóvási, karbantartási, javítási munkák” címszó alatt kötött az egyetemmel vállalkozási keretszerződést. Az emeletráépítést ennek terhére számolták el, összesen bruttó 278 millió forint értékben. Az igazságügyi szakértői vélemény szerint ez jogilag nem állta volna meg a helyét.