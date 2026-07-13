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Idén 1000 milliárd fölött az Otthon Start lakáshitel

mfor.hu

Meghaladta az 1000 milliárd forintot az év első öt hónapjában megkötött támogatott lakáshitel-szerződések összege, ami közel nyolcszorosa az egy évvel korábbinak – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. A május végéig megkötött lakáshitelek teljes összege megközelítette az 1300 milliárd forintot, ami csaknem a duplája az egy évvel korábbinak.

Drasztikus ugrást hozott a támogatott hitelek szerződéses összegénél az Otthon Start hitel megjelenése. Május végéig 1039 milliárd forint értékben kötöttek támogatott lakáshitel-szerződéseket a bankok, ami csaknem a nyolcszorosa az egy évvel korábbi 134 milliárdnak – írja elemzésében a BiztosDöntés.hu. Az első öt hónapban már a teljes tavalyi évet is sikerült lekörözni. 2025-ben ugyanis még 904 milliárd forint értékben regisztrált új támogatott lakáshitel-szerződéseket a Magyar Nemzeti Bank.

Aki csak teheti, az Otthon Startot kéri

A támogatott lakáshitelek soha nem látott népszerűsége a BiztosDöntés.hu szerint egyértelműen az Otthon Start megjelenésével magyarázható.  A múlt év októbere óta az új lakáshitel-szerződéseken belüli súlyuk rendre 80 százalék környékén alakul, és ezen belül is meghatározó a részesedése az új támogatott kölcsönnek.

„A legfeljebb évi 3 százalékos kamattal elérhető Otthon Start hitel előnye óriási a legjobb esetben is 6-7 százalék közötti kamatú piaci lakáshitelekhez képest, miközben nem kötött gyermekvállaláshoz, vagy életkorhoz sem. Így nem csoda, hogy aki csak teheti, ezt veszi igénybe” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az Otthon Start a teljes lakáshitelpiacot is magával húzta. A jegybank adatai szerint 2026 első öt hónapjában 1295 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitelt a bankok. Ez majdnem a duplája az egy évvel korábbinak. Már most kijelenthető, hogy 2026-ban bőven sikerül majd túlszárnyalni a tavalyi, közel 2000 milliárd forintos lakáshitelezési rekordot.

A BiztosDöntés.hu összegzése szerint dinamikusan emelkedik az egy szerződésre jutó átlagos összeg is a lakáshiteleknél. Számításaik szerint miközben a 2025 első öt hónapjában megkötött szerződéseknél még 20,1 millió forint volt az átlag, ez mostanra 27,2 millió forintra ugrott. Ez szintén az Otthon Start megjelenésének a hatása, mert a támogatott hitelnél 30 és 35 millió forint között mozog az egy szerződésre jutó átlagos összeg.

Durvul a verseny, egyre többet ajánlanak a bankok

Az Otthon Start iránti felfokozott érdeklődés miatt a lakáshitel-akcióikkal is erre a támogatott kölcsönre koncentrálnak a bankok. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint az elmúlt hónapokban tovább nőtt a hitel felvétele után járó egyszeri jóváírások összege, és bővült az egyéb kedvezmények köre is.

Az Erste összesen akár 430 ezer forint egyszeri jóváírást is ad az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ha az igénylő új ügyfélként számlát is nyit a pénzintézetnél, és maradéktalanul ki tudja használni az összes felajánlott kedvezményt.

A Gránit Bank akár 360 ezer forint egyszeri jóváírást is ad az Otthon Start hitel mellé abban az esetben, ha két igénylő ajánlókóddal nyit számlát a pénzintézetnél. A Gránit évi 2,79 százalékos kamattal kínálja a kölcsönt, miközben a kezdeti költségekhez kapcsolódóan is nyújt kedvezményeket.

A Magnet Bank 2,80 százalékos éves kamattal kínálja a támogatott hitelt. A bank 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad abban az esetben, ha a felvett hitel összege eléri a 10 millió forintot, és az igénylő számlát is vezet nála.

Az MBH Banknál összesen 500 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat abban az esetben, ha adós és adóstárs igényli a hitelt, és mindketten számlát is nyitnak a pénzintézetnél, illetve élni tudnak az egyéb kedvezményekkel.

A CIB Banknál összesen 340 ezer forint jóváírás járhat az Otthon Start hitel mellé, ha az adóstárs is számlát nyit a pénzintézetnél, és megfelelő hitelfedezeti biztosításra szerződik az igénylő.

Az OTP Bank több induló díjkedvezményt ad az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan. Az Otthon Start hitelnek emellett itt elérhető az évnyerő változata is, amelynél a futamidő első évében csak kamatot fizet az ügyfél.

A K&H-nál akár 360 ezer forint jóváírás is járhat a kölcsön mellé. Ehhez – egyéb feltételek teljesülése mellett – az szükséges, hogy az adós és az adóstárs is számlát nyisson a pénzintézetnél.

Az UniCredit Bank 250 ezer forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, abban az esetben, ha teljesülnek a kért feltételek.


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