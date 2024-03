Így számoljon, ha lakásfelújításba vágna

Jön a szezon, ami a lakásfelújításokat illeti, hiszen tavasszal rendre sokan belevágnak otthonuk korszerűbbé, szebbé tételébe. Kapóra jön, hogy olcsóbbak lettek a finanszírozásban segítő hitelek is. Mindez a felújítandó ingatlanok piacának is jót tehet – derül ki a money.hu és az ingatlan.com összeállításából, amely bemutatja, hogy mekkora törlesztőrészlettel érhetőek el a legkedvezőbb, felújításra is fordítható hitelek, valamint kitér a felújítandó lakások jelenlegi árazására is.

Azámos esetben a felújítás is csak hitelből megy. Fotó: Depositphotos

„A felújítás finanszírozására számos hitelfajtát kínálnak a bankok. Többek között személyi kölcsönt, szabad felhasználású jelzáloghitelt és kifejezetten felújításra fordítható lakáshitelt is használhatunk otthonunk korszerűsítésére. Alapvetően a bankok kétféle gyakorlatot alkalmaznak a felújítási hiteleket illetően. Az egyik, hogy az ingatlan felújítás előtti állapotát veszik alapul a maximálisan nyújtható hitelösszeg megállapításánál, jellemzően egy összegben folyósítják a kölcsönt, majd a munkálatok befejezése után helyszíni szemle során győződnek meg a felújítás megtörténtéről. A másik gyakorlat szerint a várható értéket állapítják meg, tehát amit az ingatlan el fog érni a felújítás elvégzését követően. Ebben az esetben a folyósítás készültségi foknak megfelelően, szakaszosan történik” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A lakáshitelkamatok folyamatos csökkenése mellett a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél is kamatcsökkenés mutatkozik – olvasható az elemzésben. Az utóbbi néhány hétben több bank is kamatot csökkentett vagy kamatkedvezménnyel állt elő a szabad felhasználású jelzáloghiteleit tekintve – tette hozzá a szakember.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: „A lakásfelújítás, különösen a lakás fűtési-hűtési rendszerét érintő komolyabb korszerűsítés jó eséllyel megtérülő beruházás. Az ingatlan ugyanis felértékelődik és a fenntartási költségek is mérséklődnek.”

Budapesten a felújítandóként hirdetett, 150 négyzetméternél kisebb eladó lakások átlagos négyzetméterára 839 ezer forint, szemben a felújítottak 1,03 millió forintos átlagával. A felújítandó lakásokból a VII., VIII., XI., XIII. és XIV. kerület kínálja a legnagyobb választékot, az átlagos négyzetméterár pedig 774-941 ezer forint.

„Mivel a jó állapotú lakások átlagosan 20 százalékkal többe kerülnek, ezért a vevők egy része a megfizethetőbb közepes állapotúakat vagy felújítandókat keresi. Évek alatt viszont a saját igényeknek megfelelően korszerűsítik, ami pénzügyileg, műszakilag és esztétikailag is fenntartható megoldás a lakáspiacon”

– tette hozzá Balogh László.

A felújítás körülbelül 20 százalékkal emeli a lakás értékét. Fotó: Pixabay

Korponai Levente szerint akik lakásvásárlást terveznek, azoknak azért is érdemes megnézniük a felújítandó lakóingatlanok kínálatát, mert jelenlegi információik szerint a közeljövőben új otthonfelújítási program indul.

A lakásfelújítás finanszírozható személyi kölcsönből, melyből ma egy 5 millió forintos, 8 éves futamidejű konstrukció esetében a havi törlesztőrészlet 81-100 ezer forint, a teljes hiteldíj mutató (THM) pedig 12,59-19,86 százalék közötti. Egy ugyanekkora összegű, szintén 8 éves futamidejű szabad felhasználású jelzáloghitel 72-78 ezer forintból kijön havonta, a THM pedig 9,1-11,69 százalék között szóródik – áll az elemzésben, mely szerint a jelenleg legkedvezőbb személyi hitel és szabad felhasználású jelzáloghitel ajánlat összes visszafizetendője között pedig több mint 800 ezer forint különbség van, az utóbbi javára.

„A CIB és OTP is csökkentette az elmúlt napokban a szabad felhasználású jelzálog termékei kamatát, a sorba vélhetően több bank is beáll, hogy versenyezzen például a felújítást tervező ügyfelekért. Fokozhatja a versenyt, hogy vannak bankok, amelyek kamatkedvezményben részesítik azokat az ügyfeleket, akik felújítási vagy korszerűsítési céllal veszik igénybe a szabad felhasználású jelzáloghitelt vagy a személyi kölcsönt”

– mondta Korponai Levente.

A kamatcsökkentések növelik a lehetőségeket. Fotó: Depositphotos

A szaklap elemzése szerint még kedvezőbben kihozható a lakásfelújítás finanszírozása a kifejezetten felújítási célra igényelhető lakáshitel segítségével. Ennek havi törlesztőrészlete 5 millió forintra és 8 év futamidőre kalkulálva 66-68 ezer forint, a THM pedig 6,86 és 7,52 százalék között van. A kalkulációk alapján jelenlegi legkedvezőbb hiteleket összehasonlítva, az 5 milliós felújítási lakáshitel a teljes visszafizetendő összeget tekintve több mint félmillióval olcsóbb az ugyanekkora összegű szabad felhasználású jelzáloghitelnél és 1,3 millióval a személyi kölcsönnél – emelik ki az elemzésben.

Ugyanakkor esetenként nemcsak a kedvező kamat lehet a döntő szempont a hitel kiválasztásánál. Ha kevesebb adminisztrációval, végső helyszíni szemle nélkül, esetleg a felújításon kívül egyéb célra való felhasználás lehetőségével elérhető megoldást szeretnénk, akkor érdemes szabad felhasználású jelzáloghitelt választani, különösen, ha nagyobb hitelösszegről van szó. Kisebb összeg esetén pedig a személyi kölcsön is szóba jöhet, főleg, ha gyorsan lenne szükség a pénzre, járulékos költségek nélkül – tette hozzá a szakember.

Ingatlankérdésekben ajánljuk laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár Mennyit ér az ingatlanom? rovatának cikkeit, melyet ide kattintva ér el. >>