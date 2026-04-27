Így zárul az otthonfelújítási program

Lekötötték az összes forrást.

Az elmúlt időszakban rendkívül élénk érdeklődés kísérte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású energiahatékonysági Otthonfelújítási Programokat (KEHOP Plusz-4.1.7-24 és KEHOP Plusz-4.1.8-24). A nagyszámú igénylés beérkezésével a rendelkezésre álló, összesen 73 milliárd forint keretösszegű programok forrásai egyelőre lekötésre kerültek, így a rendkívül kedvező feltételeknek köszönhetően várhatóan közel tízezer otthonban valósulhatnak meg energiahatékonysági korszerűsítések – olvasható az MFB lapunknak küldött közleményében.

A 2025 januárja óta elérhető KEHOP Plusz Otthonfelújítási Program népszerűsége folyamatos volt a magyarországi lakóingatlannal rendelkező tulajdonosok körében. Tavaly októbertől az elérhető finanszírozási összeg (ezzel a vissza nem térítendő támogatás) emelése, a megnövekedett futamidő, valamint az önerő mérséklése mind-mind ösztönzően hatott, ezért jelentősen megnőtt a pályázók száma is. A lakossági igényekhez igazodó változtatásoknak köszönhetően még több magánszemély döntött az igénylés, a korszerűsítés mellett, kétszeresére emelkedett a heti átlagos igénylésszám a korábbiakhoz képest.

Ehhez viszonyítva is kiugró érdeklődés mutatkozott március második felétől, a heti befogadott kérelmek száma tízszeresére emelkedett. A legtöbb kérelem Pest megyében és a Dél-Alföldi Régióban lévő ingatlanok korszerűsítése kapcsán érkezett.

Az igénylők finanszírozási igénye átlagosan 7,3 millió forint, amely a tavalyi módosításoknak köszönhetően 5,6 millió forintról októbert követően 8,6 millió forintra nőtt.

A korszerűsíteni tervezett ingatlanok 88 százaléka 1950 és 2000 között épült. A lakóépületek 78 százaléka a három legalacsonyabb energetikai besorolásba esik (G-I). A megvalósuló korszerűsítések után az ingatlanoknak várhatóan átlagosan három kategóriát javul majd az energetikai besorolása. Az igénylők nagyrésze hőszigetelésre, nyílászáró cserére pályázott, fűtéskorszerűsítés az ügyletek 16 százalékában szerepelt a tervezett célok között.

A KEHOP Plusz energiahatékonysági Otthonfelújítási Programokra több mint 12 ezer kérelmet fogadott be a lakossági MFB Pont Plusz fiókhálózat, több mint 95 milliárd Forint értékben, így az ezen programokat megelőzően rendelkezésre álló RRF-REP-10.13.1-24 Otthonfelújítási Programmal együtt közel 13 ezer lakóingatlan korszerűsítésének támogatása valósulhat meg.

Az MFB 2016-ban kezdte meg az európai uniós pénzügyi eszközök, azaz az uniós hitelprogramok közvetítését, melyre hatékony és egyedi megoldást dolgozott ki az MFB Pontok, majd az MFB Pont Plusz hálózat formájában. Az MFB a kereskedelmi bankfiókokban biztosított szakértő segítséggel továbbra is a lehető legegyszerűbb formában és az igénylők lakóhelyéhez legközelebb kívánja biztosítani a kedvezményes forrásokat a vállalkozások, illetve a magánszemélyek számára.

 

Ez a legnagyobb kérdés a lakáspiacon az új kormánnyal kapcsolatban

Egyelőre nincs egyértelmű álláspontja a Tisza Pártnak az 5 százalékos lakásáfa jövőjéről, ami bizonytalanságot hozhat a magyar lakáspiacra. Az átmenet nem lesz zökkenőmentes.

Az irodapiac is megrogyhat az építőanyagok 20-50 százalékos áremelkedése miatt

Masszívan visszaestek a beruházások tavaly, a csökkenést még a turizmus fellendülése sem tudta ellensúlyozni a magyar kereskedelmiingatlan-piacon. A befektetői aktivitást jelentősen ronthatja, hogy a közel-keleti háború kitörése óta néhány építőanyag 20-50 százalékkal drágult. Jelenleg minden nyolcadik iroda üres, és az arány tovább emelkedhet ebben az évben.

A 2007 előtt épült családi házakra már csak három napig lehet igényelni az 5+5 millió forint felújítási támogatást. Hét megyében már leállították a programot, a többi megye lakóinak ez az utolsó lehetőség.

Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt.

Márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac: országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben – derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.  

Nem mindenki fog örülni, ha az előzetes ígéreteket tettekre váltja a győztes párt.

Kiemelt beruházás lett a Népszigethez tervezett építkezés, akár 56 méteres toronyházak is épülhetnek.

Hiába nő a kínálat, az árak tovább menetelnek.

Aki nem lépett, az már rosszabbul jár? Kielemezték az Otthon Start hatásait és előnyeit.

