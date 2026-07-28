Ingatlan.com: a Velencei-tó környékén bezuhant az eladó nyaralók iránti kereslet

A Velencei-tó öt vizsgált településén: Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csaknem 7 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet idén az előző év azonos időszakához képest, a nyaralók iránti érdeklődés több mint 26 százalékkal esett vissza, miközben a házak kereslete lényegében változatlan volt – közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Az ingatlanhirdetési portál közleménye szerint a Velencei-tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlanpiacán, a kereslet szerkezete azonban jelentősen megváltozott: a tó környéke egyre kevésbé nyaralóövezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs térségeinek találkozási pontjaként működik.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, miközben az eladó nyaralók iránti kereslet jelentősen visszaesett, a házak és lakások iránti érdeklődések viszont összességében ezt ellensúlyozni tudták. A tó közelsége továbbra is érték, de egyre több vevő nem néhány hetes üdülésre és hétvégi pihenésre, hanem életvitelszerű használatra keres itt ingatlant. A keresletet az is támogatja, hogy a környék ingatlanárai még mindig kedvezőbb alternatívát kínálnak Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest – tette hozzá a szakértő.

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A vizsgált településeken a házak medián négyzetméterára a 2021. júliusi 534 ezer forintról 2026 júliusára 905 ezer forintra emelkedett, ami öt év alatt csaknem 70 százalékos drágulás. A nyaralók medián négyzetméterára 2021 júliusában 586 ezer, idén júliusban pedig 899 ezer forint volt. A lakások pedig 2026 júliusában már csaknem 1,1 millió forintos medián négyzetméteráron szerepeltek a kínálatban.

A Velencei-tó környéki házak és nyaralók árszintje továbbra is elmarad a mintegy 1,4 millió forintos budapesti és a 950-960 ezer forintos székesfehérvári medián négyzetméteráraktól. Ez megtarthatja a térség vonzerejét azok körében, akik Budapest vagy Székesfehérvár elérhető közelségében keresnek lakóhelyet. Ha pedig a tó helyzetének javítását célzó intézkedések sikeresek lesznek, akkor az extra támaszt adhat a piacnak – állapította meg az elemzés.

(MTI)