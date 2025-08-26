Hivatalos: átjárható lesz a CSOK és az Otthon Start

Átjárható lesz a CSOK Plusz, a falusi CSOK és az Otthon Start hitelprogram – írja a Magyar Közlöny. Például, a CSOK Plusz tehát az Otthon Start előtörlesztésére is felvehető.

Ez azt is jelenti, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK értékhatára szeptember 1-től emelkedik, a jelenlegi 80 millió forintról 100 millió forintra. Családi ház esetén 150 milió forint a felső korlát. Egy ekkora értékű ház megvásárlásához azonban nem mindenki vehet fel hitelt: a házaspároknak összesen 1 millió 150 ezer forintot kell keresniük havonta, hogy ki tudják használni a hitelprogram lehetőségeit.

A korábbi hitelprogramokkal járó kedvezmények is érvényesíthetők később. Ha az Otthon Start hitel felvétele után házasodik meg, és vállal gyereket az igénylő, akkor a CSOK igénylésével járó kedvezményekre is jogosult lesz.