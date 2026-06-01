5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Ingatlan Ingatlan Ingatlanpiac Lakáspiac

Ingatlanpiac: vége a toporgásnak?

mfor.hu

Úgy tűnik, elmozdult májusban a mélypontról a lakáspiac. Bár összességében a lakáspiac mindkét oldala enyhén élénkült, az is látható, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak.

Május végén 144 ezer eladó lakásból és házból válogathattak az érdeklődők. Ez éves összevetésben majdnem 6 százalékos bővülésnek felel meg. Áprilishoz képest pedig több mint 2 százalékos bővülést takar. A kínálati oldalon bekövetkezett, havi szintű élénküléshez hozzájárul az is, hogy az újonnan feladott hirdetések száma kedvezően alakult: májusban meghaladta a 31 ezret, ami 3 százalékos pluszt jelent áprilishoz képest. Ugyanakkor majdnem 10 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól – áll az  ingatlan.com összesítőjében. 

A piac keresleti oldalán is élénkülés mutatkozik, de a havi és éves dinamika itt is eltérő. Májusban több mint 240 ezer telefonos érdeklődést kaptak a lakások és házak eladói az ingatlan.com oldalán,

ami áprilishoz képest 1,2 százalékos erősödésnek felel meg, de éves szinten még mindig 9 százalékos lemaradás a lakáspiaci keresletben.

„A májusi adatok alapján felpezsdült a piac, a korábbi hónapokban a kereslet-kínálat dinamikája fokozatosan csökkent, ami folyamatosan csökkenő tranzakciószámokhoz is vezetett, most viszont fordulat következett be. A növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. Az új építésű ingatlanok piaca pedig most jobban teljesít, mint a használt lakásoké. Az új építésű lakások iránti kereslet növekedésének több tényező áll. Az egyik, hogy az utóbbi 1-2 évben indított lakásfejlesztéseknek köszönhetően a kínálat is bővül. A másik pedig az Otthon Start Program 1,5 milliós négyzetméterár-korlátjával magyarázható: azokban a lokációkban, amelyekben a használt és az új lakások ára azonos vagy csak nagyon kicsi a különbség, a kereslet egyértelműen az új építésűek irányába tolódik el” – ismertette a legfontosabb májusi tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Valami megmozdult
Valami megmozdult
Fotó: DepositPhotos.com

Nem minden esetben ugyanakkora az élénkülés, ők a májusi nyertesek

Az ingatlan.com adataiból jól látszanak a különböző lakáspiaci szegmensek közötti különbségek és a területi eltérések is. „A társasházi lakások iránti kereslet 5 százalékkal nőtt havi szinten, miközben a házak esetében 3 százalékkal csökkent havi szinten” – fogalmazott a szakember, aki beszélt arról is, hogy az országos kereslet 1,2 százalékos növekedését messze meghaladta a budapesti 7 százalékos erősödés. A budapesti élénküléssel párhuzamosan a fővárosi agglomerációt lefedő Pest vármegyei piacon visszafogottabb maradt a keresleti oldal. Ez leginkább a Budapesttel ellentétes piaci mozgásoknak köszönhető, ami úgy írható le, hogyha jobban pörög egy nagyvárosi lakáspiac, akkor rendszerint szenved az agglomeráció, de ez az összefüggés fordítva is igaz.

Szintén nőtt a kereslet áprilishoz képest Zalában, a megyei kereslet közel 6 százalékkal fokozódott havi összevetésben, de Győr-Moson-Sopron is jól szerepelt, majdnem 5 százalékos többletet ért el egy hónap alatt.

A májusi legnagyobb keresleti visszaesés Fejér megyében történt, ahol áprilishoz képest közel 13 százalékkal kevesebb telefonos érdeklődést tapasztalhattak az eladók.

Várakozások és izgalmak várnak a lakáspiacra

A májusi adatok alapján a kereslet élénkülésével túllépett az éves mélyponton a piac. Balogh László szerint egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. „Az élénkülésben két tényező biztosan közrejátszott: egyrészt az április, mint viszonyítási pont nagyon alacsonyra tette a lécet, amit nem volt nehéz megugrani. Másrészt pedig a kivárásra játszó vevők egy része szemmel láthatólag aktivizálta magát a választások után” – értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.

A szakember szerint a gazdaság várható élénkülése, a reálbérek emelkedése támaszt adhat a növekedésnek. Ráadásul a következő hetekben, hónapokban bejöhet a képbe a kamatfaktor is. A gazdaság számára kedvező alacsony infláció, illetve az uniós források hazahozatalának hírének hatására történt forinterősödés kamatcsökkentésekhez is vezethet. Ez pedig olcsóbb lakáshiteleket hozhat piaci alapon, ami szintén élénkülést hozhat az adásvételek számában.

Balogh László ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő hetek amiatt is izgalmassá válhatnak, mert 2025-ben – a szokásos decemberi visszaesést leszámítva – június volt a leggyengébb hónap keresleti szempontból.

„Vagyis még a májusihoz hasonló vevői aktivitás is éves szintű növekedést jelentene keresleti oldalon, amire idén még egyetlen egyszer sem volt példa. Ezt követően viszont a léc egyre magasabbra kerül: 2025 második felében ugyanis több éves keresleti csúcsokat döntögetett a lakáspiac, amit idén biztosan nem fog tudni megismételni. Emiatt pedig egyre jobban szétszakadhat a 2025-2026-os éves keresleti olló a nyári hónapokban és szeptemberben, ami nem feltétlenül jelent majd problémát, ha a havi szintű élénkülés tartani tudja magát. A lakáspiac számára ez csupán azért lehet kihívás, mivel nyáron hagyományosan mérsékeltebb a vevői aktivitás” – fogalmazta meg várakozásait az ingatlan.com szakértője.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Mit jelent mindez?

Megérkeztek az egymillió forintos négyzetméterárak Debrecenbe és Győrbe

Megérkeztek az egymillió forintos négyzetméterárak Debrecenbe és Győrbe

Kettészakadt a vidéki ingatlanpiac: Debrecenben már átlépte, Győrben pedig megközelítette a panellakások átlagos négyzetméterára az egymillió forintot. Nagykanizsán viszont még megfizethetők a panellakások.

A dunakeszi Janek Géza utcai ház egyik szobája

Ennyiért lehet Szijjártó Péter szomszédságába költözni

A Hell magyarországi szállítmányozásáért felelős cég vezetője, Herbszt Gábor eladja a szivarszobával, moziteremmel és öt fürdőszobával felszerelt luxusvillát.

Megvan az időpont, mikor nyithat a Biodóm

Megvan az időpont, mikor nyithat a Biodóm

Várhatóan július 1-jén nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 ezer fővel fogja növelni az éves látogatószámot – közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra.

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Nem az a kérdés, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is lakhatási válság van, hanem az, hogy milyen lépéseket lehet tenni a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében. A megoldási javaslatokról a III. Lakhatási-szakmai Fórumon egyeztettek hazai és nemzetközi szakértők.

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

A Duna House csoport az idei első negyedévet rekord eredményekkel zárta. A tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 22 százalékkal emelkedett, 1,6 milliárd forintra. Az adózott profitja pedig 50 százalékkal száguldott felfelé, 900 millió forintra.

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Ilyen keveset nagyon rég lehetett keresni lakáskiadással Magyarországon.

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százaléka, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG