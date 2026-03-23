5p

Ipartörténet: közel 12 milliárdért eladták a Tungsram budapesti gyárát

Vég Márton
Lezárult egy korszak: 11,9 milliárd forintos ajánlat érkezett a Tungsram újpesti gyárkomplexumára.

Elkelt a becsődölt Tungsram legértékesebb vagyoneleme, az újpesti gyárkomplexum, derül ki az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületéről. A felszámoló által kiírt nyilvános pályázatra március 20-tól várták az ajánlatokat, a pályázatok benyújtásának határideje elvileg március 30-a volt, de végül már március 22-én kora reggel véget ért a pályázat. A történelmi fontosságú közlemény így hangzik:

Lezárult a nyilvános pályázat 2026. március 22. 07 óra 14 perckor, a FelszámolóREORG Zrt.  felszámoló által a Tungsram Operations Kft. „f.a.” „f.a” adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Jelenleg a felszámoló kiértékeli a beérkezett pályázatokat. A szabályok szerint azt az ajánlatot minősítik az előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. Több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 százalékkal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Ugyanakkor a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek is nyilváníthatja, bár ez nem túl valószínű.

Valaki megvette az értékes területet
Fotó: MTI

A legfontosabb persze a vétálár. Azt a G7 írta meg, hogy tízmilliárd forintért hirdette meg a Tungsram Operations Kft. felszámolója a nagy múltú magyar cég újpesti üzemét és a kapcsolódó ingatlanokat. A fényforrásgyárra, a mellette lévő ipartelepre, magánútra és sportcsarnokra várták a jelentkezők ajánlatait az Elektronikus Értékesítési Rendszeren, ahol a felszámolás alá került cégek megmaradt vagyonelemeit árverezik el. A fővárosi ingatlancsomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár (összesen 56 épület), amit 9,5 milliárd forintra értékeltek fel.

Ennél pedig jóval drágábban kelt el az ingatlancsomag:

Legmagasabb ajánlat: nettó 11 950 000 000 forint

Tehát 11,9 milliárd forintos ajánlat is beérkezett. A G7 értékelése szerint a mostani értékesítés nemcsak a felszámolási folyamat fontos állomása, hanem egy korszak szimbolikus lezárása is. A vállalatot darabokban értékesítik. Korábban több üzemen sikerült túladni, és számos, ipari eszközökre kiírt árverés is eredményesen zárult.

Államosított világhír

Egy kis történelem: az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. 1901-ben költözött a Váci út külső, akkor még nem a fővároshoz tartozó részére, védjegye, a Tungsram, világhírű találmánynak számított. Itt gyártották a korszak legkorszerűbb fémszálas izzólámpáit. Az Egyesült Izzó vette meg a nagy áttörést jelentő volfrámszálas izzó kizárólagos gyártási és értékesítési jogát. Később is számos korszakalkotó találmány kötődött a céghez: a kriptonlámpa, a xerox, a lokátortechnika. Aschner Lipót fejleszttette ki a világszínvonalú rádiócsőgyártást is. 1948-ban az Izzót is államosították, és több gyárral egybeolvasztották. Ekkor indult meg itt a fénycsövek tömeggyártása. Az elmúlt évtizedekben katódsugárcsöveket, magnetofonokat, nátriumgőzlámpákat és integrált áramköröket gyártottak itt és az ország nagyobb városaiban kiépített tizenegy üzemben. A nagy múltú újpesti gyár nevét 1984-ben változtatták át Tungsramra, a rendszerváltás idején nyugati bankok tulajdonába került, 1993-tól pedig a General Electric hazai központjaként működött.

Az 2022 novemberében dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért 2023 januárjában felszámolás alá kerül a cég. Ebben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot. A kormány és a Tungsram 2019 januárban kötött stratégiai partnerséget, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. A politikus akkor úgy fogalmazott: a cég a technológiai újításoknak kitett iparágban működik, ezért kemény nemzetközi versenyben kell megvédenie és fejlesztenie pozícióit. A magyar állam ezért is állt szerinte a Tungsram mellé, az Eximbank jelentős gigahitelt nyújtott a vállalatnak a hazai és nemzetközi versenyképességének fejlesztéséhez. Az Eximbank tulajdonosi jogait az állam nevében Szijjártó Péter minisztériuma gyakorolja.

A versenyképességgel azonban gondok adódtak: Jörg Bauer elnök-vezérigazgató végül 2022. április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek (ebből 700 embert a nagykanizsai gyárból küldtek el) és teljesen megszűnik a hagyományos izzók gyártása. A munkavállalók többsége ötven év feletti volt, akik 20-30-40 évet húztak le a cégnél, és úgy tervezték, onnan mennek nyugdíjba. Nem sokkal később csődvédelmet kért a Tungsram, mert az Eximbank inkasszót nyújtott be a számláira. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta a 2022-es országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd lett a vesztesége.

A történelmi fontosságú felszámolást lapunk végig követte, itt érheti el a témában született cikkeket.

Akár a külföldön dolgozókra is kiterjeszthetik.

Egy jobb családi ház áráért talált gazdára a kékedi Melczer-kastély a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverésén, ahol csak egy ajánlat érkezett az ingatlanra.

A II. kerület most lépett a beépítés ellen.

Tavaly év végére kifutott a szeptemberben indult Otthon Start hitelprogram első rohama, így kicsit hűlt a lakáspiac. Ezzel párhuzamosan természetes jelenség volt, hogy nőtt az alku tere, átlagosan majdnem 6 százalékot tudtak faragni az irányárból a vásárlók – derül ki az OTP Ingatlanpont friss adataiból. A legkevesebbet továbbra is Budapesten lehetett alkudni. 

A vevő, aki egyelőre ismeretlen, az MNV árverésén 2,6 milliárd forintos ajánlatot tett.

30 kilométeres sáv után ér véget az agglomerációs álom.

Nem a Balaton partján, az biztos. Mi várható idén a nyaralópiacon?

Újabb érdekességek a NAV árverési oldaláról.

Lehet készíteni a milliárdokat.

Tavaly még egymilliárd forintért árulták Szolnok szimbolikus épületét a kínai tulajdonosai. Az önkormányzatnak nincs rá pénze, a város pedig nem túl vonzó a turistáknak.

