Ismét különös árverésekre bukkantunk a NAV honlapján

Cikkünk írásakor 120 ingatlan szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán, amelyekre az ország bármely részéről licitálhatnak az érdeklődők. Ezeket az ingatlanokat jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le – ezúttal is a legérdekesebb tételekből válogattunk olvasóinknak.

Hétvégi ház Kaposváron – becsérték: 3 millió forint

Már 1,95 millió forintos induló licittel beszállhat az augusztus 18-án induló árverésbe az, aki meglátja a fantáziát ebben a kissé lepusztult hétvégi házban, amely egy elhanyagolt szőlőstelken várja új gazdáját Kaposvár külterületén. Az épületben vezetékes víz nincsen, ám az áram miatt nem kell aggódnia a vevőnek.

Valaki ebbe a kaposvári kis házba is beleszerethet

Fotó: NAV Árverés

Növényfeldolgozó Szabáson – becsérték: 3,2 millió forint

Nem először tűnik fel a NAV ingatlanárverései közt ez a szebb napokat megélt, egykori növényfeldolgozó üzem, amelynek Somogy megyében keres új tulajdonost az adóhivatal. A tájékoztatás szerint 80 éves épületen az induló licit 2,08 millió forint, ám annak, aki megvásárolná, azt is észben kell tartania, hogy különböző tartozások miatt további, közel 35 millió forintos teher van az ingatlanon. A licit augusztus 4-én indul.

Ez az üzem is megélt szebb napokat

Fotó: NAV Árverés

Váci sporttelep – becsérték: 107,3 millió forint

Méretes, 1,3 hektáros területű ingatlan is az adóhivatal kalapácsa alá kerül hamarosan, a Nógrád megyei város külterületén fekvő sporttelep állapota hagy némi kívánnivalót maga után. Az árverési leírás szerint a nagy területű, pályák elhelyezésére alkalmas területen egy rosszabb állapotú épület is áll, ami a sporttelep öltözőjeként szolgált egykoron – ez közművesített is.

A sporttelephez öltöző is tartozik

Fotó: NAV Árverés

Az árverést augusztus 11-i kezdettel hirdették meg, a licit 69,7 millió forinttól indul, de a leendő vevőnek egy 8,8 millió forintos egyéb teherrel is számolnia kell.

A legdrágább és a legolcsóbb

A családi házak és egyéb lakóingatlanok esetében gyakori az olyan árverés a NAV oldalán, ahol nem az ingatlan egészét hirdetik meg, hanem valamelyik tulajdonosnak gyűltek fel tartozásai, így résztulajdont ad el a hatóság. Ezúttal is kíváncsiak voltunk arra, hogy melyik a legdrágább és legolcsóbb olyan lakóingatlan, amelyek esetében egyedüli tulajdonos lehet az, aki a NAV-tól megvásárolja azt.

A legdrágább: VIII. kerületi lakás – becsérték: 41,3 millió forint

A budapesti ingatlanárak fényében akár olvasóink figyelmét is felkeltheti ez a Blaha Lujza tér közelében található lakás, amelynek licitje augusztus 23-án indul, és akár a nyitóajánlatként megszabott, 30,9 millió forintos áron is megszerezhető. Az 51 négyzetméteres, két szobás lakás az első emeleten található, a leendő tulajdonosnak azonban azzal is számolnia kell, hogy 1,2 millió forintos adótartozás is felgyűlt rajta.

A legolcsóbb: Ház Gádoroson – becsérték: 200 ezer forint

Nehezen tudunk vitatkozni a NAV értékítéletével abban, hogy ezt, a tulajdoni lap szerint 84 éves vályogházat bontásra érettként jelölték meg, a ház első ránézésre is gyakorlatilag lakhatatlan. Amennyiben valaki mégis meglátná benne a fantáziát, akár már 150 ezer forintért is megszerezheti az augusztus 22-én induló árverésben – de számolnia kell közel 1 millió forint értékű felgyűlt tartozásokkal is.