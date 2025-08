Ismét módosulnak a CSOK Plusz és az Otthon Start szabályai

A babaváró hitellel kapcsolatban is módosítást terveznek: a második gyermek után járó 3 éves törlesztési szüneteltetést nemcsak a gyermek születésétől számított egy éven belül lehet majd igényelni, hanem az első gyermek utáni szüneteltetés lejártát követő egy éven belül is.

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a meglévő lakástulajdonra és annak értékére vonatkozóan elegendő lesz egy egységes nyilatkozatot tenni. Az első közös lakásszerzők definíciója is igazodni fog az Otthon Start Program rugalmasabb meghatározásához.

A tervezet lehetőséget biztosít arra is, hogy az Otthon Start hitelt korábban felvevő adósok később CSOK Plusszal válthassák ki azt, amennyiben megfelelnek a házassági és gyermekvállalási feltételeknek. Ez különösen előnyös lehet a második vagy további gyermek születésekor, amikor élhetnek a 10-10 millió forintos tartozáselengedés lehetőségével.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!