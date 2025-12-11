Itt a döntés: belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba

„Hatályát veszti az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3 százalékos lakáshitelről szóló 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „ , belterületi” szövegrész"
- olvashatjuk a szerda este megjelent Magyar Közlönyben.
"A kormány célja, hogy a FIX 3 százalékos kölcsönt a lehető legtöbb elsőlakás-vásárló igénybe tudja venni.
Ennek érdekében az Otthon Start program immáron külterületi lakóházak megvásárlására is igényelhetővé válik, amely révén több tízezerrel nő a program keretében elérhető lakáskínálat"
- szól a módosítás indoklása.
A módosítás 2026. január 1-jével lép hatályba.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt írta korábban, hogy az intézkedéssel a meglévő ingatlanok mellett, a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket akarják felpörgetni.
Ennek keretében több 100 jelenleg is kivitelezés alatt álló új építésű családi ház, további, akár 1000 új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken. Az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98 százalékát. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehetett venni eddig is a 3 százalékos hitelt, de a külterületi nem tanya- vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra nem.