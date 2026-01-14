3p

Ingatlan Albérlet

Itt a fordulat az albérletpiacon?

mfor.hu

Az ingatlan.com szerint újra emelkedtek a díjak.

Némi ellentmondás fedezhető fel két ingatlanos cég lakáspiaci helyzetértékelésében. Az ingatlan.com szerint változott a helyzet a magyarországi albérletpiacon 2025 végén. Decemberben országosan 0,6 százalékkal, Budapesten pedig 1 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Ezzel véget ért a korábbi, három hónapon át tartó árcsökkenés, ugyanakkor éves összevetésben tovább mérséklődött az albérletdrágulás üteme: országosan már csak 5,4 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak a bérleti díjak, mint egy évvel korábban – áll a KSH-ingatlan.com lakbérindexéhez fűzött elemzésből, amely ismerteti az átlagos bérleti díjak januári szintjét és a kínálat változását is. 

Emeltek az áron a fébőrlők?
Emeltek az áron a fébőrlők?
Fotó: DepositPhotos.com

Míg a zenga.hu elemzéséből az derül ki, hogy országosan mindössze 3 százalékkal lettek drágábbak egy év alatt a kiadó lakások, míg Budapesten átlagosan 4-gyel. Szerintük a befektetők tavaly év eleji dominanciája, illetve az év második felében bejelentett Otthon Start program az átlagos bérletidíj-növekedési ütem lassulását hozta el, miután előbbi a kínálatot bővítette, utóbbi pedig a keresletet csökkentette a kiadó lakások piacán. Ennek hatására a kiadó lakások bérleti díjai sok helyen stagnáltak, de óriási a különbség, ha a kiadó lakások állapotát is figyelembe vesszük.

Az átlagos állapotú lakások bérleti díjait jobban tudták emelni a bérbeadók, mint az új vagy újszerű lakásokét. Az olcsóbb, de kevésbé jó állapotú lakásokra feltehetően nagyobb volt a bérlői kereslet, mint a valamivel drágább, de jobb állapotú lakások iránt

  - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu adatai szerint az átlagos állapotú lakások bérleti díja egy év alatt Budapesten is és országosan is 7 százalékot emelkedett, a felújítottaké Budapesten 6, országosan 4 százalékkal lett drágább, míg az új vagy újszerű lakások átlagos bérleti díja a fővárosban mindössze 1 százalékkal lett magasabb, országosan pedig 1 százalékot csökkenni tudott.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint viszont egyelőre még kérdés, hogy a decemberi fordulat korrekciónak számít-e több hónapos albérletár csökkenés után vagy trendfordulót jelent. Vagyis még nem világos szerinte, hogy a bérleti díjak rövid- és középtávon elérték a mélypontjukat vagy később folytatódik-e az albérletárcsökkenés. Az ő adataik szerint a fővárosi kerületekben éves összevetésben gyakorlatilag stagnálás látszik, 0,2 százalékos csökkenéssel, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban viszont 5,6 százalékkal nőtt a hirdetésszám. Ezzel szemben a városokban 9,7 százalékkal, a községekben pedig 20,7 százalékkal lett kisebb a kínálat, ami azt jelzi, hogy a kínálati szűkülés inkább a városi térségekben volt látványos, nem pedig Budapesten vagy a klasszikus egyetemi központokban.

