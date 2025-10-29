2p

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

mfor.hu

Kiemelkedik egy régió a mezőnyből.

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra – közölte a Duna House. Ismertették, a felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10 százalék között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg: a keresletet Budapesten a tudatos befektetői szemlélet, Nyugat-Magyarországon az energiahatékonysági korszerűsítés és a hosszú távú tervezés, Pest vármegyében és Kelet-Magyarországon pedig az árérzékenység és a nagyobb élettér iránti igény határozza meg.

A Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult. Pest vármegyében a felújítandó lakások aránya átlagosan 9,1 százalék, az utolsó hónapban pedig 8 százalék, ami enyhe csökkenést jelent az év elejéhez képest. Kelet-Magyarországon az arány idei átlagban 9 százalék körül alakult, a szeptembert érték 8 százalék. A régióban az alacsonyabb árak és a nagyobb alapterület iránti igény továbbra is meghatározó.

Hol veszik a lakásokat?
Hol veszik a lakásokat?
Fotó: Depositphotos

Kiemelték, a legaktívabb régió továbbra is Nyugat-Magyarország, ahol a felújítandó ingatlanok aránya átlagosan 11,6 százalék, az utolsó hónapban pedig 11,7 százalék. A keresletet itt leginkább az energiahatékonysági korszerűsítések és a magasabb jövedelmi szint határozzák meg.

Megjelennek a kormányzati támogatások hatásai

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy az otthonfelújítási támogatás, illetve a jellemzően állami ösztönzőkhöz kapcsolódó energiahatékony építkezések, okosotthon-fejlesztések és környezetbarát felújítások érezhető hatással vannak a keresletre. Egyre többen terveznek energiahatékony felújítást már a vásárlás pillanatában, a felújítás így ma már nem az olcsóságról, hanem az értékteremtésről szól.

