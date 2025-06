Itt az új törvény: mostantól eldönthetjük, kivel nem akarunk egy településen élni

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A javaslatból kikerült az a pont, amelynek értelmében az önkormányzat megtilthatná a nem helyben élők ingatlanvásárlását. Belekerült ugyanakkor, hogy az állami támogatással – például csok plusszal vagy falusi csokkal – ingatlant vásárlók korlátozás és feltétel nélkül költözhetnek be a településre.

rendelettel kiterjeszthetik az elővásárlási jogot, hogy előnybe kerüljenek az önkormányzat mellett a helyben élők. Feltételhez köthetik a beköltözők ingatlanvásárlását és a lakcímbejelentését, de akár azt is kimondhatják, hogy a beköltözők nem létesíthetnek lakcímet a településen. Továbbá plusz helyi adókat határozhatnak meg a számukra.

Az önkormányzatok több jogi eszközt is kaptak a túlnépesedés megakadályozására:

