3p
Ingatlan A hét ábrája Európai Unió

Itt egy adat, amivel Orbán Viktorék elégedettek lehetnek – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Visszaköszön egy kormányzati intézkedés az ingatlantulajdonlások számának alakulásából.

Érdekes adatokat tett közzé az Európai Unió közös statisztikai hivatala (Eurostat) arról, hogyan alakult a tagállamok lakosságának ingatlanbirtoklási aránya. A kontinens szintjén 2024-ben a háztartások több mint kétharmada (68 százalék) tulajdonosa volt az otthonának, ami enyhe csökkenés a 2023-as 69 százalékhoz képest. A fennmaradó 32 százalék bérelt ingatlanban lakott, ami egy százalékpontos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A hivatal szerint a saját tulajdonú ingatlan szinte minden tagállamban gyakoribb jelenség volt, mint a bérlés, kivéve Németországban, itt a lakosság 53 százaléka bérlőként élt. Németországot Ausztria (46 százalék) és Dánia (39 százalék) követte a bérlők arányát tekintve.

Magyarország az élmezőnyben

A nemzetközi összehasonlításban hazánk igencsak előkelő helyet foglal el, ahogy az az Eurostat adatain is látszik, a legmagasabb tulajdonosi arányt Romániában mérték (94 százalék), ezt követte Szlovákia (93 százalék) és végül Magyarország (92 százalék). A hét ábrájában ezúttal ezt mutattuk meg önnek:

Mint grafikonunkon is látszik, jellemzően a gazdagabb uniós tagországokban nagyobb hagyománya van a bérlésnek, ezt részben a magasabb megélhetési költségek és ingatlanárak is indokolják, valamint jellemzőbb, hogy az ilyen célra szánt összegeket inkább befektetik, míg itthon az ingatlanvásárlás jellemzően az anyagi létbiztonság egyik társadalmilag elfogadott mérföldköve.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az Eurostat a hiteltörlesztés alatt álló ingatlanokat is saját tulajdonúként jelzi a módszertan szerint. A KSH adatai szerint 2025. június 30-án a magyarországi lakáshitel-állomány 6063 milliárd forint volt, 15 százalékkal (776 milliárd forinttal) magasabb a 2024. félévi, és 7,3 százalékkal (411 milliárd forinttal) magasabb a 2024. év végi állomány értékénél. A lakáscélú hitelállomány GDP-hez viszonyított aránya az előző év azonos időszaki 7,0 százalékról 7,4 százalékra emelkedett – mindez arra utal tehát, hogy rendkívül nagy arányban vannak jelen a lakáshitelek a magyar háztartások pénzügyeiben.

Ez történt az évek alatt

A nemzetközi helyzet tehát adott, de érdemes megvizsgálni azt is, hogy mi történt az évek alatt Magyarországon, hogyan alakult a tulajdonosi és bérlői hányad változása, hiszen a magyar kormánytagok és a miniszterelnök is többször lenyilatkozta azt, hogy fontosnak tartják a tulajdonosi arány növelését a lakosság körében. Az Otthon Start 2025-ös bevezetése szintén érdekes hatással lehet majd ennek a mutatónak az alakulására, az erről szóló adatokra azonban még várni kell majd.

 

Mint grafikonunkon is látható, 2018 és 2019 közt jelentős növekedés volt tapasztalható, ekkor került 90 százalék fölé a tulajdonosok aránya, ez pedig egybeesik egy közismert kormányzati intézkedéssel: a Babaváró 2019. július 1-jén indult a Családvédelmi Akcióterv részeként, a szabad felhasználású, kamatmentes hitel esetében második gyermeknél a tőketartozás 30 százalékát, a harmadiknál a teljes összeget elengedik. Érdekesség, hogy ezzel szemben a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, azaz a CSOK 2015-ös bevezetése után nem jelent meg hasonló tendencia az adatokban, a mutató stagnált.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

50 százalékkal ér többet egy erzsébeti panel, mint egy éve

50 százalékkal ér többet egy erzsébeti panel, mint egy éve

Drasztikus áremelkedést mért az elmúlt egy évben a panellakásoknál az Otthon Centrum. A budapesti panellakások ára átlagosan 36 százalékkal emelkedett ebben az időszakban, a kerületek közül pedig Pesterzsébet emelkedett ki.

A kereslet és az árak is az egekbe szöktek az Otthon Start után

A kereslet és az árak is az egekbe szöktek az Otthon Start után

Az egyébként is gyors ütemben változó szektort a szeptemberben életbe lépő Otthon Start program bolygatta meg még inkább.

Eláraszthatják az új lakások a budapesti lakáspiacot

Eláraszthatják az új lakások a budapesti lakáspiacot

De mekkora lesz a drágulás? Friss adatok a fővárosi újlakás-kínálat alakulásáról?

Elkapkodják a panellakásokat, de a házakat már nehéz eladni

Elkapkodják a panellakásokat, de a házakat már nehéz eladni

Nagy az értékesítési időbeli különbség.

Elfogytak az állampapírpénzek, elfogytak a vevők is a lakáspiacról

Elfogytak az állampapírpénzek, elfogytak a vevők is a lakáspiacról

2026 januárjában eltérő pályára került a kereslet és a kínálat a magyar lakáspiacon. Az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet összességében visszafogottabbá vált, de ezen belül az új és a használt ingatlanok iránti igények nagyon eltérő képet mutatnak. A friss kínálat pedig a kertes házak és társasházi lakások dimenziójában mutat teljesen eltérő trendet.

Lesújtó állapotban vannak a magyar lakóházak, semmire sem elég a rezsicsökkentés

Lesújtó állapotban vannak a magyar lakóházak, semmire sem elég a rezsicsökkentés

Magyarország lakóingatlan-állományának jelentős része energetikailag korszerűtlen – derül ki a legújabb MBH Indexből. Az MBH Jelzálogbank elemzése szerint a tanúsított ingatlanok 44 százaléka a három leggyengébb, G–I energiaosztályba tartozik, a két legrosszabb, H és I kategória aránya pedig eléri az egyharmadot.

Az Equilibrium 2 irodaház.

Bukaresti irodaházat vett a Gránit befektetési alapja

A Gránit Alapkezelőhöz tartozó Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap vette meg a bukaresti Equilibrium irodaházat. A komplexum 1-es épülete már eddig is hozzájuk tartozott, most a 2-es épületet is átvették.

Látványterv az új Villányi úti toronyházak panorámájáról

Toronyház épülhet a Gellért-hegy lábához, tiltakoznak a környéken élők

A tulajdonos, a Forestay Group egyeztetett a környéken élőkkel, engedményeket is tenne, de még nem sikerült megállapodni.

A befektetők kevesebb ingatlant vásároltak, mint adtak el tavaly

A befektetők vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak az ingatlanpiacon 2025-ben – közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

A lakóingatlanok ára idén sem fog jelentősen csökkenni, de a lakásépítések felfutása miatt a drágulás üteme mérséklődhet az Otthon Centrum várakozása szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168