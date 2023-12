Jó hír jött azoknak, akik nem gyermekvállalással szeretnének lakáshoz jutni

Tovább mérséklődhetnek a lakáshitelpiaci kamatok, a mostani 8,5 százalékkal szemben ugyanis 7,3 százalékra csökken a bankok által önkéntesen vállalt teljes hiteldíjmutató (thm) jövő januártól. Ez pedig azoknak is jó lehetőséget nyújt majd, akik nem teljesítenek meglévő gyermekre vagy gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagyis nem jogosultak az államilag támogatott, kedvezményes kölcsönökre. A lakáspiacon is élénkülést hozhat a kamatplafon csökkentése, az idén várható 110 ezer lakás-adásvétel után jövőre 120-130 ezer tranzakcióra van kilátás – olvasható a money.hu és az ingatlan.com közös összeállításában.

A kamatplafon enyhítésének híréről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár itt számolt be.

„Ráfér lakáshitelpiacra az élénkülés. Az idei első félév végén ugyanis a fennálló lakáshitelállomány 4039 milliárd forintot tett ki ez 0,3 százalékos csökkenést jelent a múlt év végi 4041 milliárdhoz képest. Az állomány visszaesésére pedig több éve nem volt példa. A 7,3 százalékos szint csak a felső határt jelenti, a bankok pedig jó eséllyel versenyezni fognak egymással, hogy ki tud minél alacsonyabb thm-mel új lakáshitelt kínálni. Fontos persze látni azt is, hogy a legkedvezőbb lakáshiteleknél már most is 7,3 százalék alatt marad a thm, éppen ezért kihagyhatatlan lépés az összehasonlítás, mielőtt jól hangzó ajánlatot fogadunk el”