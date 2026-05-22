Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

A Duna House csoport az idei első negyedévet rekord eredményekkel zárta. A tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 22 százalékkal emelkedett, 1,6 milliárd forintra. Az adózott profitja pedig 50 százalékkal száguldott felfelé, 900 millió forintra.

A profit döntő része, 66 százaléka, Magyarországon kívül keletkezett. A Duna House csoport konszolidált árbevétele az 1. negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva 29 százalékkal 12,9 milliárd forintra emelkedett.

A Duna House közlése szerint olaszországi leányvállalata, a Credipass, folytatta töretlen növekedését. A csoport által közvetített hitelek teljes volumene 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a negyedéves tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 0,8 milliárd forintot tett ki, ami 11 százalékos bővülés.

Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok tovább növekedtek, a lengyel profithozzájárulás 259 millió forint volt. Ez 134 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

Magyarországon a hitel- és ingatlanpiacokat a Otthon Start program hatása mozgatta. A core tevékenységek 498 millió forint tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyereséget generáltak, ami 12 százalékos emelkedés. A csoport folytatta ingatlanportfóliójának értékesítését, amely 2026 első negyedévében 348 millió forint bevételt és 54 millió forint negyedéves profitot eredményezett – közölte a Duna House cégcsoport. A Duna House részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, az elmúlt egy évben 914 forint és 1525 forint között kereskedtek az értékpapírral. Nyitás óta a papírok felfelé vették az irányt.

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Ilyen keveset nagyon rég lehetett keresni lakáskiadással Magyarországon.

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százaléka, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Látványos tempóvesztés látható a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti.

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. 

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

5 és fél éves jogtiprás érhetett ezzel véget.

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Tovább kúszhatnak felfelé az árak, de nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás.

Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon.

