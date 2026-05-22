Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

A profit döntő része, 66 százaléka, Magyarországon kívül keletkezett. A Duna House csoport konszolidált árbevétele az 1. negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva 29 százalékkal 12,9 milliárd forintra emelkedett.

A Duna House közlése szerint olaszországi leányvállalata, a Credipass, folytatta töretlen növekedését. A csoport által közvetített hitelek teljes volumene 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a negyedéves tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 0,8 milliárd forintot tett ki, ami 11 százalékos bővülés.

Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok tovább növekedtek, a lengyel profithozzájárulás 259 millió forint volt. Ez 134 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

Magyarországon a hitel- és ingatlanpiacokat a Otthon Start program hatása mozgatta. A core tevékenységek 498 millió forint tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyereséget generáltak, ami 12 százalékos emelkedés. A csoport folytatta ingatlanportfóliójának értékesítését, amely 2026 első negyedévében 348 millió forint bevételt és 54 millió forint negyedéves profitot eredményezett – közölte a Duna House cégcsoport. A Duna House részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, az elmúlt egy évben 914 forint és 1525 forint között kereskedtek az értékpapírral. Nyitás óta a papírok felfelé vették az irányt.