Jön az új lakás-dömping

mfor.hu

Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata: újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyekben csaknem 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten; a kiemelt projektekben így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók – közölte az ingatlan.com szerdán az MTI-vel.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta már hónapok óta számítani lehetett arra, hogy felpörögnek azok a lakásfejlesztések, amik az Otthon Start programban piacra lépő első lakásvásárlókat célozzák.

A kiemelt beruházási státusszal rendelkező építkezések gyorsítópályára kerülnek, így a fejlesztők hamarabb tudnak újabb projekteket indítani, ez pedig gyorsabb megtérülést jelent a számukra. A szakember arra is felhívta a figyelmet: a vevők szempontjából

a legfontosabb, hogy a szóban forgó beruházásokban megépülő lakások jelentős része 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz megvásárolható. Így beférnek az Otthon Start program árplafonja alá, így kedvezményes kamatozású, államilag támogatott lakáshitellel is megvehetők.


Fotó: DepositPhotos.com

Mindezek mellett fontos, hogy a kiemelt projektek közül több beruházás rozsdaövezeti besorolást kapott, ami további kedvezményeket jelenthet a vevők számára, mert ők vissza tudják igényelni az új lakások 5 százalékos áfáját is.

Közölték, a kiemelt státusszal rendelkező beruházásokkal többek között Budaörsön, a III., IV., a XI., a XIV. és XIX. kerületben, valamint Debrecenben épülnek társasházi lakások és ikerházak.

Balogh László a közleményben arra is kitért, hogy az otthon startos vevőket célzó fejlesztési hullám fordulatot jelent a piacon, hiszen a lakásépítések évtizedes mélypontra estek vissza az elmúlt egy-két évben. A korábban kiemelt státuszt kapott beruházásokkal együtt már 15-20 ezer új lakás jelenhet meg a piacon, ami egyértelműen kínálati nyomást gyakorol a lakásárakra. Ez várhatóan megállíthatja vagy jelentősen lassíthatja a beruházások közelében található használt ingatlanok drágulását, sőt, akár árversenyre is kényszerítheti a lakásukat eladni kívánó tulajdonosokat.

A szakember példaként említette, hogy Budaörsön az új építésű házak négyzetméterárainak középértéke 1,82 millió forint, miközben az odatervezett ikerházak négyzetméterárai 1,5 millió forintnál olcsóbbak lehetnek. A III. és a XI. kerületben az új építésű lakások jelenleg 1,8, illetve 1,75 millió forintos négyzetméteráron forognak átlagosan, míg a használtaké 1,4, illetve 1,63 milliónál jár. Mindez pedig azért fontos, mert ezen árszintek közé érkeznek azok a lakások, amelyek most kiemelt beruházási státuszt kaptak – olvasható az ingatlan.com közleményében.

