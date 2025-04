Jönnek a vevők Romániából: elszálltak a lakásárak a magyar határnál

Az árkülönbség egyébként igencsak tetemes, hiszen Kolozsváron például 3 ezer euró az átlagos négyzetméterár, ami mintegy 1,2 millió forint. Temesváron ugyanez 1700 euró, Nagyváradon 1600 euró, azaz 600-700 ezer forint. Ezzel szemben a magyarországi területeken jellemzően a budapesti négyzetméterárak negyedéért, akár ötödéért is lehet lakást vagy házat venni, voltak olyan települések, például ahol ez a szint alig haladta meg a 100 ezer forintot. Így egy jóval olcsóbb ingatlan révén sokan vállalják az ingázást Kelet-Magyarországról Nyugat-Romániába – mondta Balogh. Ez pedig egyértelműen megélénkítette a régió ingatlanpiacát.

Fennmaradt a keleti határ közelében az év elején tapasztat nagyobb érdeklődés az ingatlanok, lakóingatlanok iránt – mondta a Népszavának Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A Romániából érkező vásárlók részéről január elejétől látott keresletfelfutás már előzetesen is érzékelhető volt, amikor november-december táján kiderült, hogy keleti szomszédunk is a schengeni övezet teljes jogú tagjává válik. Így lényegében határellenőrzés nélkül lehet átlépni a magyar-román határt.

