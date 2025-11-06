4p
Ingatlan Budapesti lakáspiac Debrecen Ingatlan Lakáshitel Lakáspiac Otthon Start

Jövőre vakarhatja a fejét, aki most vesz Otthon Startos lakást?

mfor.hu

Érdekes folyamatok az ingatlanpiacon.

Országos szinten is érezhetően mérséklődött a lakásárak növekedési üteme októberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8 százalékos tempótól. Az éves drágulás is lassult 17,1 százalékról 15,9 százalékra. Budapesten októberben szintén 1,5 százalékos volt a havi drágulás, ami jelentősen alacsonyabb a szeptemberi 2,6 százalékos értéknél. A különböző régiók közül Észak-Magyarországon volt a leglátványosabb a lassulás, szeptemberben még 6 százalék feletti drágulás következett be havi szinten, októberre viszont mindössze 0,8 százalék lett belőle.

Megpihen a lakáspiac

„Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a lakásárak alkalmazkodnak a kereslet és kínálat új egyensúlyához. A folyamat mögött több tényező is áll: októberben bővült a kínálat és mérséklődött a kereslet, a lakásárakat pedig ez a két tényező mozgatja leginkább” – mondta a friss adatokról Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

„Az Otthon Start Programmal kapcsolatos jó híreket a lakáspiac gyorsan beárazta: augusztusban és szeptemberben még lendületesebb volt az áremelkedés, októberben viszont a tempó jelentősen mérséklődött. Emiatt az év hátralévő részében már nem is lehet jelentősebb áremelkedésre számítani, hiszen nincs olyan eladó vagy vevő a piacon, akinek újdonság lenne a kedvező kamatozású 3 százalékos hitellehetőség”

– fogalmazott a szakember.

Budapesten megfogta az árakat az ársapka

November elején 1,49 millió forintba kerül a fővárosi használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára, pedig szeptember elején még 1,45 millió forintnál járt ez az árszint, ami két hónap alatt 2,2 százalékos áremelkedésnek felel meg. „Érdekesség, hogy az Otthon Start program júliusi kihirdetése és a szeptemberi indulása között még 5,4 százalékkal emelkedtek az eladó budapesti használt tárasházi lakások átlagos négyzetméterárai, viszont az utóbbi két hónapban már kevesebb mint felére csökkent ez a drágulási tempó” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

 

Balogh László szerint ez leginkább annak köszönhető, hogy a fővárosi átlagos használt lakásárak már nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak a másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát fölé nőni. Ez pedig természetes fékező hatást gyakorolhat a további drágulásra is. A jelenlegi lassulás tehát nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a lakások, hanem azt, hogy már nem emelkednek olyan gyorsan, mint korábban.

Két-háromszoros különbség is van

A társasházi lakások és a kertes házak kínálatát együttesen vizsgálva a fővárosi használt ingatlanok átlagos négyzetméterára 1,39 millió forint volt november elején, de az egyes kerületek árszintjei között óriási különbségek adódnak.

A legmagasabb árakat továbbra is a belváros és a budai hegyvidék nyújtja: az V. kerületben 2 millió forint, az I. és XII. kerületben pedig 1,8 millió forint körüli a négyzetméterenkénti mediánár. A legkedvezőbb árak ezzel szemben a peremkerületekben találhatók, ahol szinte harmadáron lehet ingatlant vásárolni: a XXIII. kerületben 800 ezer, a XVIII. kerületben 900 ezer, míg a beköltözési korlátozásokat nemrég kilátásba helyezett XVI. kerületben 1 millió forint körül alakulnak az átlagos négyzetméterárak.

Vármegyeszékhelyek: Debrecen vezet, Salgótarján a legolcsóbb

A vármegyeszékhelyek piacán is hasonló a kép: a legdrágább város Debrecen, ahol 998 ezer forint a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Győrben és Szegeden 900-950 ezer forint körül alakul a fajlagos árszint, ami azt mutatja, hogy az ipari központként is funkcionáló nagyobb vidéki városok egyre közelebb kerülnek a fővárosi lakásárakhoz.

A skála másik végén ugyanakkor hatalmas a különbség: Salgótarjánban közel 300 ezer, Békéscsabán 447 ezer, míg Kaposváron 515 ezer forintért kínálják a használt lakások és házak négyzetméterét.

A következő fordulat jövőre várható

A lakásárak voltázásban a következő hónapokban az Otthon Start programban megjelenő új lakások hozhatnak ismét fordulatot.

„Az Otthon Startos első lakásvásárlókat célzó új lakások 2026 januárjától jelenhetnek meg nagyobb számban a kínálatban. Bizonyos településeken és kerületekben azzal a furcsa helyzettel találkozhatnak majd a vásárlók, hogy szinte ugyanannyiért vehetnek majd jó minőségű használt vagy új építésű ingatlant, aminek biztosan lesz majd hatása az árszintekre is”

– vetítette előre a következő év dilemmáit az ingatlan.com szakértője.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Kormánydöntés alapján jövő januártól havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást kaphatnak a Budapesten és Pest vármegyében szolgálatot teljesítő rendvédelmi dolgozók – közölte kedden Budapesten, sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Budapesten a kínálati bérleti díjak októberben 248 ezer forintra estek, a szeptemberben mért 253 ezer forint után; a csökkenés fő oka az Otthon Start program, amely egyszerre mérsékli a keresletet és növeli a kínálatot: a kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek a bérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon – közölte a Rentingo bérbeadási platform kedden az MTI-vel.

Alig épült idén új lakás az országban

Alig épült idén új lakás az országban

Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át.

Lelohadt a lakásvásárlási kedv októberben

Nagyot zuhant a magyar lakáspiac októberben

Az októberi országos lakáspiaci kereslet csaknem 20 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest. Igaz, éves alapon csak 1,5 százalékkal csökkent. Mindez azzal magyarázható, hogy az év vége felé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, valamint, hogy lecsengőben van az Otthon Start program első nagy keresleti hulláma – közölte saját adatai alapján az ingtalan.com hétfőn.

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Az év első kilenc hónapjában 1,14 millió forint volt a budapesti panellakások átlagos négyzetméterára. A fővárosi téglalakások 1,36 milliós négyzetméteráron futottak. 

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

A fővárosi irodapiacot az állami intézmények költözése pörgeti: a piaci kereslet érdemben elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől. Budapesten és környékén minden hetedik ipari-logisztikai épület üresen áll, és a régió legrosszabb aránya még idén tovább romolhat. A Váci utca és a Fashion Street üzleteinek tulajdonosai azonban jól járnak: a bérleti díjak elszálltak az elmúlt időszakban.

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Kiemelkedik egy régió a mezőnyből.

Beindult a gőzhenger: 25 ezer új lakás épül hamarosna

Beindult a gőzhenger: 25 ezer új lakás épül hamarosan

A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon és ezeknek a többsége az Otthon Start Program feltételeinek is megfelel majd – közölte piaci információi alapján az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Egészen megdöbbentő, hogy mit árverez el a NAV

Szokatlan épületet találtunk a NAV licitjei közt.

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168