Jövőre vakarhatja a fejét, aki most vesz Otthon Startos lakást?

Országos szinten is érezhetően mérséklődött a lakásárak növekedési üteme októberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8 százalékos tempótól. Az éves drágulás is lassult 17,1 százalékról 15,9 százalékra. Budapesten októberben szintén 1,5 százalékos volt a havi drágulás, ami jelentősen alacsonyabb a szeptemberi 2,6 százalékos értéknél. A különböző régiók közül Észak-Magyarországon volt a leglátványosabb a lassulás, szeptemberben még 6 százalék feletti drágulás következett be havi szinten, októberre viszont mindössze 0,8 százalék lett belőle.

Megpihen a lakáspiac

„Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a lakásárak alkalmazkodnak a kereslet és kínálat új egyensúlyához. A folyamat mögött több tényező is áll: októberben bővült a kínálat és mérséklődött a kereslet, a lakásárakat pedig ez a két tényező mozgatja leginkább” – mondta a friss adatokról Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

„Az Otthon Start Programmal kapcsolatos jó híreket a lakáspiac gyorsan beárazta: augusztusban és szeptemberben még lendületesebb volt az áremelkedés, októberben viszont a tempó jelentősen mérséklődött. Emiatt az év hátralévő részében már nem is lehet jelentősebb áremelkedésre számítani, hiszen nincs olyan eladó vagy vevő a piacon, akinek újdonság lenne a kedvező kamatozású 3 százalékos hitellehetőség”

– fogalmazott a szakember.

Budapesten megfogta az árakat az ársapka

November elején 1,49 millió forintba kerül a fővárosi használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára, pedig szeptember elején még 1,45 millió forintnál járt ez az árszint, ami két hónap alatt 2,2 százalékos áremelkedésnek felel meg. „Érdekesség, hogy az Otthon Start program júliusi kihirdetése és a szeptemberi indulása között még 5,4 százalékkal emelkedtek az eladó budapesti használt tárasházi lakások átlagos négyzetméterárai, viszont az utóbbi két hónapban már kevesebb mint felére csökkent ez a drágulási tempó” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

Balogh László szerint ez leginkább annak köszönhető, hogy a fővárosi átlagos használt lakásárak már nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak a másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát fölé nőni. Ez pedig természetes fékező hatást gyakorolhat a további drágulásra is. A jelenlegi lassulás tehát nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a lakások, hanem azt, hogy már nem emelkednek olyan gyorsan, mint korábban.

Két-háromszoros különbség is van

A társasházi lakások és a kertes házak kínálatát együttesen vizsgálva a fővárosi használt ingatlanok átlagos négyzetméterára 1,39 millió forint volt november elején, de az egyes kerületek árszintjei között óriási különbségek adódnak.

A legmagasabb árakat továbbra is a belváros és a budai hegyvidék nyújtja: az V. kerületben 2 millió forint, az I. és XII. kerületben pedig 1,8 millió forint körüli a négyzetméterenkénti mediánár. A legkedvezőbb árak ezzel szemben a peremkerületekben találhatók, ahol szinte harmadáron lehet ingatlant vásárolni: a XXIII. kerületben 800 ezer, a XVIII. kerületben 900 ezer, míg a beköltözési korlátozásokat nemrég kilátásba helyezett XVI. kerületben 1 millió forint körül alakulnak az átlagos négyzetméterárak.

Vármegyeszékhelyek: Debrecen vezet, Salgótarján a legolcsóbb

A vármegyeszékhelyek piacán is hasonló a kép: a legdrágább város Debrecen, ahol 998 ezer forint a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Győrben és Szegeden 900-950 ezer forint körül alakul a fajlagos árszint, ami azt mutatja, hogy az ipari központként is funkcionáló nagyobb vidéki városok egyre közelebb kerülnek a fővárosi lakásárakhoz.

A skála másik végén ugyanakkor hatalmas a különbség: Salgótarjánban közel 300 ezer, Békéscsabán 447 ezer, míg Kaposváron 515 ezer forintért kínálják a használt lakások és házak négyzetméterét.

A következő fordulat jövőre várható

A lakásárak voltázásban a következő hónapokban az Otthon Start programban megjelenő új lakások hozhatnak ismét fordulatot.

„Az Otthon Startos első lakásvásárlókat célzó új lakások 2026 januárjától jelenhetnek meg nagyobb számban a kínálatban. Bizonyos településeken és kerületekben azzal a furcsa helyzettel találkozhatnak majd a vásárlók, hogy szinte ugyanannyiért vehetnek majd jó minőségű használt vagy új építésű ingatlant, aminek biztosan lesz majd hatása az árszintekre is”

– vetítette előre a következő év dilemmáit az ingatlan.com szakértője.