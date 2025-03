Karácsony Gergely nagy bejelentést tett Rákosrendezőről

Meg kell állapodnunk az állami hulladék elszállításáról és a kármentesítésről is, továbbá az állami közlekedési beruházásokról. Nem beszélve a terület fejlesztéséhez szükséges jogszabálymódosításokról – sorolta a főpolgármester.

Hozzátette, hogy „az igazi munka persze most kezdődik”: az adásvételi szerződés szerint 60 napon belül meg kell állapodni a MÁV-val a használati megosztásról, utána egy hónapon belül birtokba kerül a fővárosi cég, és megkezdheti a kommunális hulladék elszállítását.

Hétfőn az első részletet már el is utalják.

