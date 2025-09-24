Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kellemetlen meglepetés érheti az Otthon Startra pályázókat

mfor.hu

Bizonyos újépítésű lakások esetén nem igényelhető a kedvezményes hitel.

Nem minden újépítésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa lapunknak küldött sajtóközleményében.

Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására. A szakértő szerint ez meglepetést okozott a piacon, mivel több beruházó halasztotta a kivitelezést a háborús gazdasági hatások miatt.

Meglepetést okozott számos beruházónak és vásárlónak, hogy több jelenleg épülő társasházi ingatlan kiesik a kedvezményes konstrukciójú hitellel megvásárolható lakások köréből.

Nem minden ingatlan felel meg

Kevés olyan személy van ma Magyarországon, aki ne hallott volna az Otthon Start lakáshitel programról, ha pedig valaki a közeljövőben tervez ingatlant vásárolni, szinte kizárt, hogy ne gondolta volna végig, ő vajon jogosult-e a programra. A program sikerének egyik kulcsa, hogy találkozik-e a kereslet megfelelő, a program szabályainak is megfelelő ingatlan kínálattal, itt azonban meglepő akadállyal is találkozhat az, aki a lakáspiacon jelenleg elérhető új építésű lakások kínálatából kíván vásárolni, mondta el Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat ügyvezető-tulajdonosa.

 

A vonatkozó jogszabály 4§. (7) bekezdésének értelmezése alapján ugyanis jelenleg nem lehet elindítani a hiteligénylést abban az esetben, ha az építés alatt álló társasház építési engedélye 2022.01.01 előtti. Azt ugyan lehetővé teszi a szabály, hogy ezeket az ingatlanokat is megvásárolja valaki Otthon Start kölcsönnel, azonban az igénylés elindításához meg kell várni a használatbavételi engedélyt, ami sok esetben akár még 12-18 hónap is lehet. Egy ilyen ingatlan vásárolni kívánó család joggal teszi fel a kérdést, hogy 12-18 hónap múlva lesz-e egyáltalán Otthon Start program, de erre a kérdésre ma nem lehet felelős választ adni – mutatott rá a szakember.

Sok beruházást halasztottak

Ha valaki olyan épülő félben lévő lakásra köt megállapodást, ahol az építési engedély 2022.01.01-et követően emelkedett jogerőre, lehetőség van az igénylés benyújtására, a bank elvégzi a hitelbírálatot, megkötik a kölcsönszerződést, de a hitel folyósításával vár a használatbavételi engedély megszerzéséig, ez azonban már kellő biztonságot ad valamennyi félnek, hiszen az igényelt hitelösszeg már rendelkezésre van tartva, ahogy az egy standard „tervező asztalos finanszírozásnál” megszokott.

Egy 2022.01.01-előtt építési engedéllyel rendelkező beruházás akár már be is fejeződhetett volna, ha akkor elkezdik a kivitelezést, azonban számos beruházó döntött akkor úgy, hogy 2022. februárjában kirobbant orosz-ukrán háború gazdasági hatásaitól tartva halasztják a projekt kivitelezését, hisz erre a szabályozás is lehetőséget adott, zárta szavait a GV Hitelközpont ügyvezetője.

Durván meglökte a kínálatot az Otthon Start

Országosan húsz százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel szeptember első három hetében.

Gigantikus ingatlanos kiállításon mutatkozik be Magyarország

Magyarország az európai átlag fölött bővülő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával és folyamatban lévő, fejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 6-8. között, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg – közölték a kiállítók az MTI-vel.

Tökéletesen betalál az Orbán-kormány csodafegyvere – jött egy kutatás

Pontosan a kormánnyal leginkább kritikus csoportok körében a legnépszerűbb az Otthon Start program. Friss kutatást publikáltak.

800 ezer forint a kár – térképre tették, hol virágzik a kontármunka

Egy kontármunka drágább, mint egy családi nyaralás.

Az MTK-hoz kerül a Sorsok Háza, múzeum is lesz benne

Új nevet is kap a terület: Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja.

Az Otthon Start miatt alkudni is kevesebbet lehet

Szűkülhet az alku mértéke a következő hónapokban.

Hatalmas fordulatot hozott a kormány csodafegyvere a lakáspiacon

Budapesten az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest.

Erre még várni kell: nem csökkentette a bérleti díjakat az Otthon Start

Tovább emelkedtek a budapesti albérleti díjak, és a vidéki egyetemi városokban is drágulás volt megfigyelhető – közölte a Duna House.

A Kisfaludy-pénz sem mentette meg a bedőlt kínai borszállást – a NAV próbálja eladni

Megérkezett újabb összeállításunk a NAV ingatlanárveréseiből, ezúttal néhány igazi érdekességgel. 

Egyre több budapesti kerület árazódik ki az Otthon Startból

Már a használt lakások és házak piacán is nyolc kerületben haladja meg az átlagos négyzetméterár a 1,5 millió forintot.

