Képtelenek a bérek követni a lakásárak meredek emelkedését

Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4 százalék közé tehető lassú növekedése. Ez az árszint-különbség sokakat ellehetetlenít a lakáspiacon, többnyire pont azokat, akik hitel nélkül nem engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást.

Az Intrum összevetette a fizetőképességi indexét a Magyar Nemzeti Bank lakásárindexével, ami alapján a lakásvásárlás egyre nehezebbé válik a szélesebb rétegek számára. Noha 2025 második negyedévében 9 százalékkal 13,7 pontra nőtt az Intrum Fizetőképességi Index (IFI), ez messze elmarad a 2019-es maximumától. A mutató mérsékelt javulása egyes társadalmi csoportok reáljövedelmének tartós csökkenése, általánosságban pedig lassú reálbér-emelkedés mellett és az ennél lényegesen gyorsabb lakásár-növekedést tekintve nem segíti a kisebb jövedelműek lakáshoz jutását. A kamatkörnyezet pedig továbbra sem segíti azokat, akik kiszorulnak a majd a szeptembertől elérhető, államilag támogatott lakáshitel adta lehetőségekből.

Az Intrum Fizetőképességi Index (IFI) és az MNB országos lakásárindexe között pozitív irányú, moderált kapcsolat áll fenn. Amennyiben nőnek magyarországi lakások árai, úgy nő várhatóan a lakosság fizetőképessége is. E mögött több tényező is húzódhat, de mivel közepes erősségű a kapcsolat, így ezek csak általánosságban állnak fent. A magasabb ingatlanárak következtében nő a jelzálogba bevonható eszközök értéke, így több hitelt tudnak felvenni, jobb kondíciókkal és a refinanszírozás is könnyebbé válik, amelyek javítani tudnak a háztartások fizetőképességén.

Az állampapírok hozamai után most az államilag támogatott hitel hajtja fel az árakat

Az MNB adatai alapján 2024 utolsó negyedévében több mint 5, az egész tavalyi évet tekintve pedig több mint 10 százalékponttal nőtt a lakásárindex. A lakásárak országosan 15, Budapesten pedig 19,2 százalékkal drágultak éves szinten 2024 első negyedévéhez képest, a fővárosban csupán egy negyedév alatt 8,7 százalékos emelkedés következett be 2025 elején. A drágulás mértéke kiemelkedő az EU-n belül, ennél csak Bulgáriában mértek magasabbat, ráadásul reálértéken nézve is kétszámjegyű az emelkedés.

Intrum fizetőképességi index és az MNB országos lakásárindex alakulása (2010 = 100 százalék), 2010-2025 (negyedéves adatok)
A lakásárak változásához az elmúlt félévben jelentős részben járult hozzá a lakossági forrásátcsoportosítás. Az állampapírban tartott megtakarítások állománya mintegy 700 milliárd forinttal csökkent 2025 első negyedévében a magasabb kamatozású értékpapírok futamidejének lejárta után. A felszabaduló tőke jó része nagy valószínűséggel a lakáspiacra vándorolt, mivel az új lakásokra kötött szerződések volumene 361 milliárd forinttal növekedett ebben az időszakban. A piacon a befektetők részaránya viszont kiegyenlítettebbé vált a bérbeadási hozamok csökkenésével, mely Budapesten 0,5 (5,2 százalékról 4,7 százalékra), míg a vidéki városokban 0,4 százalékkal (7,3 százalékról 6,9 százalékra) esett vissza. A spekulatív kereslet ennek ellenére jelentős maradt, különösen az újlakás-piacon.

Túlértékeltség szemben az alacsony reálbérekkel

A felélénkülő kereslet erőteljesen rányomja a bélyegét az árakra, Budapesten az ingatlanok 18 százalékát vásárolták meg drágábban az eredeti hirdetési árnál az MNB adatai alapján. 2024 végére a lakások országosan 14,3 százalékkal, Budapesten becslések szerint 15 százalékkal voltak túlértékelve. Az ingatlanok drámai áremelkedését sem a jövedelmek, sem az építési költségek változása nem indokolja, ezek növekedési üteme jócskán lemarad az ingatlanárak változásától.


Annak ellenére, hogy az infláció tartósan magas szintje legfőképp az élelmiszerek és a szolgáltatási szektor területén érhető tetten, ez a hatás nagymértékben csökkenti reáljövedelmek értékét. Idén így az 5 százalékos infláció mellett a reálbérek 3 százalékos növekedése várható, jelentős szóródással.  Ez ahhoz vezet, hogy egyes csoportokban kevesebb forrás marad más kiadásokra vagy megtakarításra, mely által a lakásvásárlási lehetőség szignifikánsan romlik, különösen Budapesten és a nagyvárosokban nehéz ingatlanhoz jutni. A fővárosban egy medián árú, 75 m²-es lakás megvásárlásához 11,3 évnyi helyi átlagjövedelem szükséges, ami régiós összehasonlításban kiugróan magas.

A hitelfelvétel sem lesz könnyebb

A jegybanki alapkamat 2023 óta kétszámjegyűről 6,5 százalékos értékre csökkent, de az inflációs kockázatok miatt ez továbbra sem elegendő a hitelfelvétel ösztönzéséhez, hiszen a piaci alapú hitelkamatok még mindig magas szinten állnak. A kedvezőtlen kamatkörnyezet fékezi a lakossági hitelfelvételt, aminek köszönhetően a vevői kör döntő része kiszorulhat a piacról, főként az elsőlakás-vásárlókat érintve. Az új, állami támogatású 3 százalékos fix kamattal elérhető, szeptemberben induló lakáshitel csak részben és időlegesen képes kezelni a problémát, hiszen valószínűbb, hogy újabb áremelkedési hullámot vált ki a piacon.

„A következő időszakban a háztartások lakáspiaci részvétele várhatóan tovább polarizálódik: a magasabb jövedelmű és megtakarítással rendelkező rétegek lesznek képesek alkalmazkodni a megemelkedett árszinthez, míg a hitelfelvételre szorulók kiszorulnak a piacról, főként a drágább régiókban. Amennyiben a lakásár-növekedés fennmarad, de a reáljövedelmek nem nőnek ezzel összhangban, a lakáspiac strukturálisan zártabbá válik, tovább mélyítve a vagyoni egyenlőtlenségeket a lakosság körében” – kommentálta az eredményeket Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója.

A magyar háztartások fizetőképessége 2025 első felében tehát mérsékelten javuló pályán mozog, amit a pozitív reálbérdinamika, a tartósan magas foglalkoztatottság és a megtakarítások átrendeződése támogat. Ugyanakkor az inflációs nyomás és a kamatkörnyezet továbbra is érezhetően fékezi a lakossági hitelfelvételt. A lakáspiacon közben az árak dinamikusan nőnek, jóval gyorsabban, mint a jövedelmek vagy az építési költségek, így a lakásvásárlási elérhetőség objektíven romlik, különösen Budapesten és a nagyvárosokban.

Még váratnak magukra a 3 százalékos hitel ingatlanárakra gyakorolt hatásai

Júliusban megtorpant a lakásdrágulás az országos lakáspiacon havi és éves összevetésben, miközben Budapesten csak enyhén gyorsult az árak növekedési üteme. A 0,1 százalékos országos és 0,9 százalékos budapesti havi árváltozás tempója utoljára 2014 novemberében volt ilyen lassú. Az Otthon Start program bejelentése felpörgette a lakáspiaci keresletet, de a júliusi lakásárakban ez még nem tükröződött. A budapesti eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára jelenleg 1,3 millió forint. A fővárosi kerületekben 804 ezer és 2 millió forint között szóródik a négyzetméterárak középértéke.

Nagyon sok új lakás épülhet az Otthon Start miatt

Nagyon sok új lakás épülhet az Otthon Start miatt

Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43 százalékkal ugrott meg. Ezt pedig várhatóan csak tovább fogja fűteni a kormány szeptemberben induló Otthon Start programja, mely 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitelt biztosít építésre is – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. 

Lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start

Lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban – közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

Otthon Start: a tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet 

Otthon Start: a tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet 

Az Otthon Start Program 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki Magyarország legnagyobb független banki közvetítőjének, a Bankmonitornak az adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást. 

Ki nem találná, hogy milyen lakások kelnek el a leggyorsabban

Ki nem találná, hogy milyen lakások kelnek el a leggyorsabban

Egyre nagyobb a különbség az egyes ingatantípusok értékesítési ideje között. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult az első fél évben, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt; a leggyorsabban a panelek kelnek el, átlagosan 50 nap alatt, derül ki az Otthon Centrum közleményéből. 

Ismét módosulnak a CSOK Plusz és az Otthon Start szabályai

A kormány módosítja a családtámogatási rendeleteket, hogy azok összhangban legyenek a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programmal. A változtatások célja a különböző támogatási formák egyszerűbb kombinálhatósága és az értékhatárok egységesítése.

Már most látszik, melyik lakásokat fogják elkapkodni az új hitellel?

Már most látszik, melyik lakásokat fogják elkapkodni az új hitellel?

Van kategória, ahol kétharmaddal nőtt az érdeklődés a bejelentés óta.

Nem az első lakást vásárlók, hanem a befektetők arathatnak a 3 százalékos hitellel

Nem az első lakást vásárlók, hanem a befektetők arathatnak a 3 százalékos hitellel

Bentlakási kötelezettség híján kiemelkedő befektetési környezetet teremt az Otthon Start.

Zsiday Viktor lerántja a leplet a kormány új csodafegyveréről

Zsiday Viktor lerántja a leplet a kormány új csodafegyveréről

A Klasszis Klub Live következő, augusztus 13-ai vendége a 3 százalékos lakáshitelt elemezte. Írását teljes terjedelmében közöljük.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Az elmúlt évek drasztikus áremelkedései, a hitelkamatok bizonytalansága, a forint gyengülése, valamint az építőipar munkaerőhiánya sok család számára halasztott álommá változtatta az otthonteremtést. Most viszont valódi fordulat jött el – az Imperial Holding készen áll! 

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

