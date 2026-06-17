4p
Ingatlan Balaton Ingatlan Ingatlanpiac Otthon Centrum

Kevesebb és drágább az új építésű lakás a Balatonon

mfor.hu

Közelednek egymáshoz a balatoni új építésű lakások árai: míg néhány évvel ezelőtt jelentős különbségek voltak a tóparti üdülőhelyek ingatlanpiacán, mára a kisebb települések is felzárkóztak. Az Otthon Centrum adatai szerint a legkedveltebb lokációkban az új lakások négyzetméterára már eléri a 2,5 millió forintot.

Bár a korábbinál kevesebb új társasházi projekt épül a Balaton körül, az árak továbbra is emelkednek. Az Otthon Centrum projektfelmérése szerint jelenleg 75 lakóprojektben mintegy 3100 új lakás épül a tóparti településeken, amelyeknek nagyjából a fele még nem kelt el. Mindeközben az átlagos kínálati négyzetméterár elérte a 2 millió forintot. A számok ugyanakkor egyértelműen a fejlesztői aktivitás lassulását mutatják. Az előző negyedévhez képest 5,1 százalékkal csökkent a futó projektek, míg 7,8 százalékkal az épülő lakások száma. Ezzel párhuzamosan az átlagos kínálati négyzetméterár 1,8 százalékkal emelkedett.

A balatoni új építésű lakáspiac továbbra is stabil, ugyanakkor jól látható, hogy a fejlesztők óvatosabban indítanak új beruházásokat. A kínálat fokozatos szűkülése mellett az árak emelkedése folytatódik, ami részben a vízparti fejlesztések korlátozott lehetőségeivel magyarázható” – értékelte a piaci folyamatokat SoókiTóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

A második negyedévben hat új projekt jelent meg a Balaton térségében, összesen 219 lakással, ami megegyezik az előző negyedéves adattal. A legnagyobb fejlesztési központ továbbra is Siófok, ahol jelenleg 18 projektben 709 lakás kivitelezése zajlik. Ez a teljes balatoni új építésű kínálat közel egynegyedét teszi ki. 

Új társasházakat húztak fel a balatonszepezdi strand közelében
Új társasházakat húztak fel a balatonszepezdi strand közelében
Fotó: Klasszis Média

A déli part legnagyobb városában az új lakások átlagos négyzetméterára 1,925 millió forint, ami negyedéves összevetésben 1 százalékos csökkenést jelent, miközben a siófoki árszint 3,9 százalékkal marad el a balatoni átlagtól. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a város kínálatában a közvetlen vízparti fejlesztések mellett a vízparttól távolabb fekvő, kedvezőbb árú projektek is megjelennek. Siófokot Balatonfüred követi a rangsorban, ahol jelenleg tíz projektben összesen 400 lakás épül. A városban az átlagos kínálati négyzetméterár 2,03 millió forint, ami gyakorlatilag megegyezik a balatoni átlaggal.

Az épülő lakások számát tekintve még Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszemes és Keszthely emelkedik ki a tó körüli települések közül.

Ezekben a városokban megközelítőleg 300 lakás fejlesztése zajlik. A települések közötti árkülönbségek ugyanakkor fokozatosan mérséklődnek. Míg a legkedvezőbb árszint Fonyódot jellemzi, ahol átlagosan 1,5 millió forintért kínálják az új lakások négyzetméterét, addig a legdrágábbnak számító Balatonakarattyán már 2,5 millió forintot kérnek el egy négyzetméterért.

„A kisebb balatoni települések felzárkózása egyértelmű tendencia. Az új projektek jelentős része közvetlenül vagy közel a vízparthoz épül, ami egyre inkább kiegyenlíti az árkülönbségeket a nagyobb üdülővárosok és a kisebb települések között” – adott magyarázatot a folyamatokra Soóki-Tóth Gábor.

A felmérés szerint továbbra is érzékelhető különbség mutatkozik a Balaton keleti és nyugati medencéjének lakáspiacán. A Budapesthez közelebb eső keleti térségben az átlagos kínálati négyzetméterár meghaladja a 2 millió forintot, míg a fővárostól távolabbi nyugati medencében ennél valamivel alacsonyabb árszint a jellemző. A végső árat azonban jelentősen befolyásolja az ingatlan vízparttól való távolsága, valamint az adott fejlesztés műszaki tartalma és szolgáltatási színvonala – jegyezte meg a szakember.

A balatoni új építésű lakáspiac tehát továbbra is az ország egyik legdrágább ingatlanszegmense maradt. A kínálat ugyan lassan szűkül, de az árak emelkedése azt jelzi, hogy a tóparti ingatlanok iránti kereslet továbbra sem veszített vonzerejéből.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Regős Gábor: fordulat előtt állhat a budapesti irodapiac, de az AI új kockázatokat hoz

Regős Gábor: fordulat előtt állhat a budapesti irodapiac, de az AI új kockázatokat hoz

A prémium irodák iránti kereslet növekedése, a gazdaságpolitikai fordulat és az ESG-elvárások erősödése új lendületet adhat a budapesti irodapiacnak, miközben a mesterséges intelligencia terjedése már középtávon is mérsékelheti az irodaterületek iránti igényt – erre hívja fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza friss elemzésében.

A plazmaközpont 155 milliós lakását árverezi el a NAV

Újabb érdekes árverésekre bukkantunk a NAV oldalán.

Budapesten stagnálnak az albérletárak, de Szegeden már 200 ezret kérnek havonta

Budapesten stagnálnak az albérletárak, de Szegeden már 200 ezret kérnek havonta

Kecskemét sem marad el sokkal a szegedi árszinttől: fokozatosan zárkóznak fel a vidéki nagyvárosok albérletárai a budapestiekhez.

Ingatlanpiac: vége a toporgásnak?

Úgy tűnik, elmozdult májusban a mélypontról a lakáspiac. Bár összességében a lakáspiac mindkét oldala enyhén élénkült, az is látható, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak.

Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Mit jelent mindez?

Megérkeztek az egymillió forintos négyzetméterárak Debrecenbe és Győrbe

Megérkeztek az egymillió forintos négyzetméterárak Debrecenbe és Győrbe

Kettészakadt a vidéki ingatlanpiac: Debrecenben már átlépte, Győrben pedig megközelítette a panellakások átlagos négyzetméterára az egymillió forintot. Nagykanizsán viszont még megfizethetők a panellakások.

A dunakeszi Janek Géza utcai ház egyik szobája

Ennyiért lehet Szijjártó Péter szomszédságába költözni

A Hell magyarországi szállítmányozásáért felelős cég vezetője, Herbszt Gábor eladja a szivarszobával, moziteremmel és öt fürdőszobával felszerelt luxusvillát.

Megvan az időpont, mikor nyithat a Biodóm

Megvan az időpont, mikor nyithat a Biodóm

Várhatóan július 1-jén nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 ezer fővel fogja növelni az éves látogatószámot – közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra.

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Nem az a kérdés, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is lakhatási válság van, hanem az, hogy milyen lépéseket lehet tenni a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében. A megoldási javaslatokról a III. Lakhatási-szakmai Fórumon egyeztettek hazai és nemzetközi szakértők.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG