Kiderült, hol csökkennek az ingatlanárak Budapest környékén

Az ingatlanközvetítő idei adatai alapján a vizsgált térségben - Pest környékén - a visszaesés ellenére is jóval meghaladják az árak a járvány előtti szintet, de kedvezőbbek az ajánlatok, mint másutt. Budapesttől északra 2020-ban 380 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, majd 2022-ben 545 ezer forintra emelkedett, 2023-ban pedig 481 ezer forintra mérséklődött. A közlemény szerint Budapest déli vonzáskörzete megtelt, a vevők most főképp Fótra, Gödre és Vácra összpontosítanak. Közülük sokan befektetésként vásárolnának ingatlant, de jelentős azok aránya is, akik nagyobb otthonba költöznének. Az érdeklődők átlagosan 44,4 millió forintot szánnak az adásvételre.

A Duna House úgy véli, hogy az otthonteremtési támogatások változásai 2024-ben élénkíthetik a Budapesthez közeli települések ingatlanpiacát. A viszonylag kedvező árak miatt Fót megőrizheti a népszerűségét, itt a kínálat is elég ahhoz, hogy újabb vásárlók jelenjenek meg a következő időszakban. Az ingatlanközvetítő Csomád, Csörög, Dunakeszi, Fót, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácrátót idei lezárult adásvételi adatait hasonlította össze a fővárosi vonzáskörzet déli részével. (MTI)