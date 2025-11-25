Kiderült, mennyi hitelt utaltak eddig a bankok az Otthon Start programban

22 ezren igényelték az Otthon Start hitelt november közepéig, összesen 800 miliárd forint összegben – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós az MTI-nek. Több mint 8500 igénylőnek már folyósították is a hitelt 300 milliárd forint értékben.

Az államtitkár szerint a program hozza a kormány által várt eredményeket. Nő az ingatlan-tranzakciók száma, megmozdult a hitelpiac, kiemelkedő a fiatal és az első lakást vásárlók aránya, az ingatlanpiacra folyamatosan érkeznek az új ingatlanok és fordulat állt be az albérletpiacon is.

„A kínálati oldal erősödését mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az év végére 30 százalék fölé is mehet az emelkedés” – tette hozzá Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

Panyi Miklós októberben a Klasszis Podcastben beszélt részletesen az Otthon Startról.