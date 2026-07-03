Kijött az uniós lista: itt helyezkedik el a magyar lakásáremelkedés a kontinensen

A legfrissebb adatokat az Eurostat közölte. Ehhez képest Magyarországon éves alapon még 11,2 százalékkal nőttek az árak az első negyedévben, de negyedévrő-negyedévre már csökkenést mutat a statisztika.

A lakásáremelkedések üteme az Európai Unióban

Fotó: Eurostat

A 2025-ös év utolsó negyedévéhez viszonyítva a lakásárak EU-szerte még 1,2 százalékkal, a bérleti díjak pedig 0,7 százalékkal nőttek. Ehhez képest Magyarországon az árak már több mint 2 százalékkal csökkentek.

Amennyiben a 2025-ös átlagot hasonlítjuk össze 2026 első negyedévével, a lakóingatlanok árai 2,9 százalékkal, a bérleti díjak pedig 1,8 százalékkal emelkedtek.

A bérleti díjak és a lakásárak egymáshoz viszonyított emelkedése

Fotó: Eurostat

A tagállami adatokat vizsgálva ugyanebben az összevetésben – azaz a 2025-ös éves átlag és a 2026-os első negyedév viszonylatában – a lakásárak 19 uniós országban nagyobb ütemben nőttek, mint a bérleti díjak – számol be róla a Portfolio.hu.

A legjelentősebb áremelkedést Portugáliában regisztrálták 10,3 százalékkal, Bulgáriában 9,4 százalékkal, Szlovákiában pedig 9,1 százalékkal. A lakóingatlanok ára, ha így kalkulálunk, mindössze két tagállamban csökkent, Franciaországban 0,5 százalékos, Finnországban pedig 1,8 százalékos mérséklődést mértek.

A bérleti díjak ugyanebben az időszakban egyetlen kivétellel szinte minden tagállamban emelkedtek, mivel Szlovéniában 0,9 százalékkal mérséklődtek a díjak, Finnországban pedig változatlanok maradtak.

A legjelentősebb drágulást Horvátországban regisztrálták 21,9 százalékkal, amelyet Bulgária követett 6,4 százalékkal, majd Görögország következett 5,0 százalékos emelkedéssel.