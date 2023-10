Könnyebb lesz lakást eladni az új energetikai tanúsítvánnyal

2012 óta kötelező energetikai tanúsítványt készíteni egy ingatlan adásvétel előtt, 2016-ban pedig azt a bérbeadásoknál is bevezették. Novembertől lépünk egy újabbat a kulturált viszonyok irányába. Megváltozik az épületek energiahatékonyságát értékelő rendszer, valamint átláthatóbb és részletesebb lesz a kiállított energetikai tanúsítvány felépítése is. Az új dokumentum hatékonyan támogatja az ingatlanok eladását és bérbeadását is, ugyanis például külön értékeli a fűtést, a légkondicionálást és a világítást.

Sokat számít, hogy milyen a szigetelés és a gépészeti rendszer. Fotó: Cordia Megváltoznak az energiaosztályok, az eddigi AA++-tól JJ-ig terjedő skála helyett A+++-tól I-ig terjedő lesz a skála. Két energetikai besorolást kap egy ingatlan: az eddigi jellemzőkre vonatkozót és a szén-dioxid kibocsátása alapján elkészítettet.

A tulajdonosoknak továbbra is kötelező lesz a vásárlók vagy bérlők számára a szerződéskötés előtt bemutatni és legkésőbb a birtokbaadással egyidejűleg átnyújtani a tanúsítványt. Könnyítés lesz azonban, hogy az okmány számát és átvételét már nem szükséges szerződésbe foglalni. És még valami, ami előny lehet: a lakás finanszírozási lehetőségei sokat javulhatnak, hiszen a bankok a döntéshozatali folyamatban ezeket a jellemzőket is mérlegelik. Gyorsabban és nagyobb hitelre lehetnek jogosultak az ügyfelek.

Kapcsolódó cikk Rezsicsökkentés: a minisztérium is belátta, hogy fenntarthatatlan Ha az ország szeretne hatékony energiapolitikát folytatni, akkor vélhetően le kell bontani számos akadályt, így például a rezsicsökkentés mostani rendszerét is.

A vevők túlnyomó része előzetes energetikai tanúsítvány nélkül már nem is áll szóba az eladóval. A vevők tájékozódását a nagyobb hirdetési portálok azzal segítik, hogy ahol a tulajdonos megadta, ott közlik az energetikai besorolást, legalábbis azt az állapotot, amikor a hirdetést feladták. Novembertől csak ilyen hirdetést vehetnek fel. Ezen kívül arra sarkallják a hirdetőket, hogy módosítsák a hirdetésüket, ha időközben megtörtént az ingatlan felmérése és elkészült a tanúsítvány, így azt nagyobb eséllyel tudják eladni.

A már tanúsítást szerzett ingatlanok megoszlása. Forrás: OTK Egyes közvetítők mézesmadzagnak gondolják, amikor úgymond ingyenesként tüntetik fel ezt a szolgáltatást. Léteznek olyan vállalkozások, amelyek ki sem mennek az adott címre, egy, a tulajdonos által kitöltött űrlap alapján hozzák meg a verdiktet. Szerencsére nem ez az általános.

Kötelező a helyszíni szemle. Ennek során le kell fotózni az épület négy homlokzatát kívülről, egy-egy jellemző nyílászárót közelről, az összes telepített hőtermelő berendezést és az épületgépészet egyéb berendezéseit. Az adatokat fel kell vinni egy központi adatbázisba, ahol ezek alapján „kijön” a besorolás.

Az energetikai tanúsítvány egy független szakvélemény, amely jogszabályban meghatározott tartalommal és számítási módszerrel készül. Kiállítására csak a Magyar Építész vagy a Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő diplomás szakembernek lehet engedélye. A dokumentum tíz évig érvényes, ha ez idő alatt nem építik át az épületet.

Az Országos Tanúsító Központ felhívja a figyelmet: a szakvélemény kötelező része a még jobb energetikai mutatók elérését szolgáló javaslat, mely az energiahatékonyság fejlesztésére irányuló korszerűsítési lehetőségeket sorolja fel. Ide azok a lehetőségek kerülnek, amelyeket a készítő mérnök leginkább indokoltnak vél. Részletezni kell, hogy a gépészeti és építészeti szerkezeteken milyen fejlesztést lehet elvégezni gazdaságos módon. Rögtön meg is jelölhető, hogy milyen fokozatra javulhat a minősítés.

Nem kell tanúsítvány az alábbiakra:

50 négyzetméternél kisebb hasznos alapterületű, különálló épületek

üdülők, nyaralók, hétvégi házak

bizonyos mezőgazdasági rendeltetésű épületek

bizonyos műhely rendeltetésű épületek

legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épület, fólia- vagy sátorszerkezet

hitéleti (vallási) célra használt épület

ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt

a használatbavételi engedélyt megelőző tulajdon-átruházáskor

ajándékozás esetén.

A Duna House ezzel kapcsolatban emlékeztetett: bevett szokás, hogy a tulajdonosok az eladásra vagy kiadásra szánt ingatlanok energiafelhasználását szolgáltatói számlák bemutatásával szemléltetik. Ez a módszer azonban az ott lakók változatos szokásai és igényei miatt nem mutat valós képet az ingatlan állapotáról.