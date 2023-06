Közeleg a hőguta, megnőtt a kereslet a klímás lakások iránt

A korábbi években jellemzően a nyár elején került emelkedőre a klímás lakóingatlanok iránti keresések száma, idén azonban ez korábban, már tavasszal megkezdődött - derül ki az ingatlan.com és a cégcsoporthoz tartozó money.hu összeállításából, amely ismerteti azt is, hogy a légkondicionáló értéknövelő tényező egy-egy lakóingatlannál, így érdemes lehet beruházni rá.

Idén április és június eleje között jelentősen, 66 százalékkal nőtt az országszerte eladó, légkondicionáló berendezéssel rendelkező lakásokra irányuló keresések száma. Az elmúlt években is volt növekedés, de az később, május végén, nyár elején kezdődött.

A tavalyi népszámlálás előzetes adatai szerint több mint 1,1 millió lakóingatlanban volt klímaberendezés, ez jelentős emelkedést jelent a 2010-es évekhez képest. Míg 2010-ben 100 főre 4 klíma jutott, addig 2020-ban már 14 berendezés, azaz több mint triplájára nőtt a légkondicionálók száma. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a klíma beszerelése mindenképpen értéknövelő tényező, várhatóan a beruházás megtérül, mivel érvényesíthető az eladási árban ez a kiadás. Különösen, ha hőszivattyús, fűtésre alkalmas légkondicionálóval felszerelt ingatlanról van szó, amellyel hideg időben viszonylag energiatakarékosan lehet felfűteni a lakást. Mindemellett gyorsabban eladhatóak a klímás lakások, különösen a panelházban lévők, mert főként nyáron nagyobb rájuk a kereslet.

Egy-egy légkondicionáló berendezés beszerelésének költségei számos tényezőtől függnek, például a lakásmérettől, a gép márkájától, típusától és a teljesítményétől is. Klímatelepítésnél minimum 300-400 ezer forintos minimális kiadással érdemes számolni, de vannak ennél jóval drágább berendezések is.

“Önmagában a klíma és beszerelése is jelentős költség, de ha emellett más felújítási, korszerűsítési munkálatra is szükség van, akkor ahhoz már egy igen magas megtakarítással kell rendelkezni. Amennyiben viszont a hitel is szóba jön, érdemes alaposan körbenézni, hiszen egyes pénzintézetek kedvezményeket is adnak az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz.” - fogalmazott Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A finanszírozáshoz a személyi kölcsön lehet az egyik megoldás, de érdemes alaposan megnézni a bankok kínálatát a jelentős különbségek miatt. Június elején az 5 éves futamidejű, 1 millió forintos személyi kölcsönök közül a legkedvezőbbek már 23 ezer forintos havi törlesztőrészlettel elérhetők, míg vannak 25-30 ezer forintos törlesztők is. Ha a klímabeszerelés mellett más korszerűsítésre is sor kerül, és akár több millió forintos összegre is szükség lenne, akkor a korszerűsítési célú lakáshiteleken és a szabad felhasználású jelzáloghiteleken is érdemes elgondolkodni. Utóbbiak közül egy 10 éves futamidejű, 5 milliós hitel esetében a legkedvezőbbeknél 66 ezer forint a havi törlesztés, miközben a drágább hiteleknél 70 ezer forint feletti összeggel kell számolni. A bankok egy része azokhoz a hitelekhez, amelyek energiahatékonysági célt szolgálnak, zöld kedvezményeket, illetve korszerűsítési, energiahatékonysági bónuszokat és jóváírásokat is nyújt a hitelfelvevőknek.