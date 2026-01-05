Lakáshitelt venne fel? Ezekre a kamatokra készülhet

3p
Így indul a 2026-os év.

A BiztosDöntés.hu szakmai portál cikke szerint 2026-ban is a hosszú kamatperiódusú, legalább 10 évre rögzített kamatú lakáshitelek dominálhatnak majd, de sokan választják a végig fix konstrukciókat, hiszen ezek havi törlesztője a futamidő végéig változatlan. Mint írták, ugyanakkor nem minden bank kínál 10 éves kamatperiódusú, vagy végig fix kamatú kölcsönt. A Gránit Bank és a MagNet Bank kínálatában például kizárólag 10 éves kamatperidusú termék szerepel, míg az OTP Banknál csak végig fix kamattal találni lakáshitelt. A bankok többségénél azonban mindkettő elérhető, így van választási lehetőség.

Indulhat a számolgatás
Fotó: Depositphotos

A döntésnél azt kell mérlegelni, hogy bár a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata jellemzően alacsonyabb, ám 20 éves futamidőnél a kamat legalább egyszer módosulhat, ami az aktuális kamatkörnyezet függvényében a törlesztő csökkenését és emelkedését egyaránt eredményezheti.


LAKÁSHITEL KALKULÁTOR
Számítsa ki, hogy a jelenlegi kamatok és költségek mellett hozzávetőlegesen mekkora törlesztőrészlettel kell számolnia, ha lakást szeretne vásárolni!

A lakáshitel kamatok 2025 végéhez képest 2026 januárra nem módosultak, így aki most tervezi az igénylést, hasonló feltételekre számíthat. A szóba jöhető hitelek közül célszerű lehet THM (tejes hiteldíj mutató) alapján választani, ez ugyanis a kamaton felül a hiteligényléshez kapcsolódó legtöbb járulékos költséget is tartalmazza, így reális összehasonlítási alap lehet.

A BiztosDöntés.hu elemzése alapján ugyanakkor az egyes bankok nem minden esetben kínálnak azonos kamatot, a költség függhet az igényelt hitelösszeg és az igazolt nettó jövedelem nagyságától. Így fordulhat elő például, hogy míg az Erste Bank Piaci Lakáshitelének THM-e 10 millió forint hitelösszeg és 400 ezer forint nettó jövedelem esetén 7,17 százalék, addig 50 millió forint hitelösszeg és 1 millió forint nettó igazolt jövedelemnél 6,88 százalék a hiteldíj-mutató.

Emiatt nem feltétlenül ugyanazon bank ajánlata a legkedvezőbb: látható például, hogy míg 10 millió és 20 millió forint hitelösszegnél (20 éves futamidőre, 400 000, illetve 800 000 forint nettó jövedelemmel) az Erste Piaci Lakáshitel a legolcsóbb, 50 millió forint hitelösszegnél a CIB Végig Fix Lakáskölcsön a befutó.

 

Mi a helyzet az Otthon Starttal?

Az Otthon Start hitelek THM-e 2026 elején változatlan: jelenleg a Gránit, az MBH, az UniCredit és a CIB Bank kínál 3 százalék alatti kamatot, így náluk a THM 3 százalékos, vagy ez alatti. Ez alapján egy 50 millió forint összegű, 25 éves futamidejű Otthon Start hitelnek 233 223 - 237 106 forint között lehet a törlesztője, ami teljes visszafizetésben 1,36 millió forint különbséget jelent két és fél évtized alatt.

 

Otthon Stop: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

2025 végén bővült a kínálati oldal.

Méretes tartozás a becsődölt pálinkaháznál, zűrös kínai borszállás – ezek voltak a NAV legérdekesebb árverései

2025-ben nem volt hiány különös licitekből.

1,7 milliárd forint egy 900 négyzetméteres luxusvilláért? Ez is megtörtént 2025-ben

Az ingatlan.com összegyűjtötte az óév piaci legjeit.

A Béla Király úti rezidencia egyik épülete

Eladó az egykori köztásasági elnöki palota, még az Ötöslottó főnyereménye sem elég hozzá

Novák Katalin 2022-ben felújíttatta a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciát, most az egész villapark eladó. A svábhegyi ingatlanon álló épületek összterülete több mint 16 ezer négyzetméter.

Már majdnem annyiba kerül egy panel, mint egy új építésű lakás

Kőbányán, Újpalotán, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén és Pesterzsébeten is alig 10 százalékkal kell többet fizetni egy új építésű lakásért, mint egy panelért. A zenga.hu elemzője szerint egyre töb lakásfejlesztő igyekszik megfelelni az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátjának.

Panyi Miklós: több mint húszezren vettek lakást Otthon Starttal

Négy hónap alatt húszezer lakásvásárlás: ez az Otthon Start idei mérlege. Panyi Miklós államtitkár szerint sok szerződés megkötése van még folyamatban.

Ársapka lett az Otthon Startból – bajban a főbérlők

Nem tudják áttörni az üvegplafont.

Már 500 milliárd felett jár az Otthon Startos hitelek összege

És még 300 milliárd van a csőben. Az államtitkár ismertette az első száz nap eredményeit.

Fordulópont a lakás- és hitelpiacon

Ugyanis kevesebb az adásvétel, de csúcson a lakáshitelezés – mutat rá a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége.   

A feje tetejére állította az Otthon Start a lakáspiacot

Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően: népszerűbbek lettek a vármegyeszékhelyek, és sokan szeretnék a vételár 81–90 százalékát hitelből fedezni. Az új hitel iránt érdeklődők kétharmada az olcsóbb lakásokat keresi, de egyötödük 100 millió forintnál is többet költene új otthonára. Többek között ezek derülnek ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív felmérésből.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

