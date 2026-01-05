Lakáshitelt venne fel? Ezekre a kamatokra készülhet

A BiztosDöntés.hu szakmai portál cikke szerint 2026-ban is a hosszú kamatperiódusú, legalább 10 évre rögzített kamatú lakáshitelek dominálhatnak majd, de sokan választják a végig fix konstrukciókat, hiszen ezek havi törlesztője a futamidő végéig változatlan. Mint írták, ugyanakkor nem minden bank kínál 10 éves kamatperiódusú, vagy végig fix kamatú kölcsönt. A Gránit Bank és a MagNet Bank kínálatában például kizárólag 10 éves kamatperidusú termék szerepel, míg az OTP Banknál csak végig fix kamattal találni lakáshitelt. A bankok többségénél azonban mindkettő elérhető, így van választási lehetőség.

Indulhat a számolgatás

Fotó: Depositphotos

A döntésnél azt kell mérlegelni, hogy bár a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata jellemzően alacsonyabb, ám 20 éves futamidőnél a kamat legalább egyszer módosulhat, ami az aktuális kamatkörnyezet függvényében a törlesztő csökkenését és emelkedését egyaránt eredményezheti.

A lakáshitel kamatok 2025 végéhez képest 2026 januárra nem módosultak, így aki most tervezi az igénylést, hasonló feltételekre számíthat. A szóba jöhető hitelek közül célszerű lehet THM (tejes hiteldíj mutató) alapján választani, ez ugyanis a kamaton felül a hiteligényléshez kapcsolódó legtöbb járulékos költséget is tartalmazza, így reális összehasonlítási alap lehet.

A BiztosDöntés.hu elemzése alapján ugyanakkor az egyes bankok nem minden esetben kínálnak azonos kamatot, a költség függhet az igényelt hitelösszeg és az igazolt nettó jövedelem nagyságától. Így fordulhat elő például, hogy míg az Erste Bank Piaci Lakáshitelének THM-e 10 millió forint hitelösszeg és 400 ezer forint nettó jövedelem esetén 7,17 százalék, addig 50 millió forint hitelösszeg és 1 millió forint nettó igazolt jövedelemnél 6,88 százalék a hiteldíj-mutató.

Emiatt nem feltétlenül ugyanazon bank ajánlata a legkedvezőbb: látható például, hogy míg 10 millió és 20 millió forint hitelösszegnél (20 éves futamidőre, 400 000, illetve 800 000 forint nettó jövedelemmel) az Erste Piaci Lakáshitel a legolcsóbb, 50 millió forint hitelösszegnél a CIB Végig Fix Lakáskölcsön a befutó.

Mi a helyzet az Otthon Starttal?

Az Otthon Start hitelek THM-e 2026 elején változatlan: jelenleg a Gránit, az MBH, az UniCredit és a CIB Bank kínál 3 százalék alatti kamatot, így náluk a THM 3 százalékos, vagy ez alatti. Ez alapján egy 50 millió forint összegű, 25 éves futamidejű Otthon Start hitelnek 233 223 - 237 106 forint között lehet a törlesztője, ami teljes visszafizetésben 1,36 millió forint különbséget jelent két és fél évtized alatt.