Vége a jó világnak, megint drágulnak a lakások az EU-ban

Ahogy korábban lapunk is előrejelezte, 2023 végére - egy kisebb csökkenési hullám után - stagnáláshoz közeli helyzetbe kerültek a lakásárak szerte Európában. Az eurózónában a tavalyi utolsó háromhavi időszakban még 1,1 százalékkal apadtak ugyan az átlagárak a harmadik negyedévhez képest, de az Európai Unió (EU) egészében már 0,2 százalékos drágulást mért az Eurostat, amelyik csütörtökön tette közzé friss adatait. Év/év alapon 2023 utolsó negyedévében az eurózónában 0,7 százalékos volt a csökkenés, míg az EU egészét vizsgálva 0,3 százalékos volt az emelkedés.

Az alacsonyabb kamatok és a nagy kínálat felhajtóerő lehet, de sok eladó még kivár, további drágulásban reménykedve

Fotó: Depositphotos

Az EU-ban elbillent a mérleg a dráguló országok felé: 2023 utolsó negyedévében 2022 azonos időszakához képest 8 országban mentek kicsit vagy közepes mértékben lejjebb az árak, míg 18-ban hegymenetbe kapcsoltak. A csökkenők listáján szembetűnő, hogy a mindig is drága Luxemburg 14,4 százaléka mellett Németországban 7,1 százalékos, elég jelentősnek mondható áresés volt. A drágulási bajnokok ebben a három hónapban mind a mi térségünkben voltak: Lengyelország 13, Bulgária 10,1, míg Horvátország 9,5 százalékkal végzett a dobogón. A lengyel és a horvát piacon már több mint fél éve kezdődött a visszapattanás, a kereslet erősödése továbbra is a vezető helyek valamelyikében tarthatja ezeket az országokat.

A lakásárak százalékos változása Európában

Fotó: Eurostat

Magyarország a középmezőnyben szerepel minden tekintetben. A tavalyi utolsó negyedévben a megelőzőhöz képest 1,8 százalékos átlagárcsökkenés volt több negyedéves enyhe emelkedés után. Ám ha 2022 végéhez hasonlítjuk, akkor már 3,3 százalékkal magasabb értéket kapunk, ami itt is trendfordulót feltételez.

A hazai közvetítő hálózatok az elmúlt napokban-hetekben egyelőre csak az érdeklődések növekedéséről számoltak be, ugyanakkor kevéssé hangsúlyozták, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az adásvételek terén is javulás lenne. Még mindig nagy a lemaradás a tavalyi óriási, mintegy 30 százalékos zuhanás után, ugyanakkor a 2023-ban vásárlást elhalasztók egy része vélhetően megjelenik a vevői oldalon, kihasználva az átszabott támogatási rendszert és az alacsonyabb hitelkamatokat. A vevők megjelenése azonban az árak tartására, sőt, akár növelésére is ösztönözheti az eladókat, ha nincs rajtuk időnyomás.

A szomszédok számai

A környező országok közül – a harmadik negyedévhez viszonyítva – a magasabb bázisról indult Ausztriában hozzánk képest kisebb ütemű, csupán 0,6 százalékos volt az átlagárak mérséklődése. Szlovéniában 2,4, Szlovákiában 2,1, míg Romániában 1,5 százalékos volt a drágulás. 2022 utolsó negyedévét alapul véve a román piac 3,7, míg a szlovén 6,8 százalékkal mutatott magasabb árakat, viszont az osztrák 1,8 százalékos csökkenést ért el.

Budapest legmegfizethetőbb kerülete az idei évben eladott téglalakások adatai alapján jelenleg a XIX. kerület, ott 560 ezer forintos átlagos négyzetméterár alakult ki. A legmélyebben az I. kerületben kellett a zsebbe nyúlni, ott 1,3 millió forint lett az átlagár. A téglalakásoknál már hét kerületben haladta meg az idei év adatai alapján az 1 millió forintot az átlagos négyzetméterár.

A fővárosban és környékén 2024 elején is folytatódott a kereslet bővülése, január-februárban 40 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított az OTP Ingatlanpont, mint egy esztendővel korábban. A közvetítő cég szerint idei újdonság, hogy már nemcsak az újszerű lakásokat keresik, hanem nőtt a közepes állapotú, illetve a felújítandó ingatlanok iránti érdeklődés is, ami a befektetők visszatérésére utal. A befektetők egy része természetesen azért találja megint vonzónak a lakáspiacot, mert időközben a kormány folyamatosan rontja az állampapírok feltételeit, onnan akár 100-200 milliárd forint is átvándorolhat a lakáspiacra, ami viszont tovább löki felfelé az átlagárakat.

Érdekes fejlemény, hogy a vármegyék közül Csongrád-Csanád messze kimagaslik a mezőnyből a kereslet alakulását nézve: márciusban majdnem 50 százalékkal többen érdeklődtek az eladó lakóingatlanok iránt, mint egy évvel azt megelőzően. A kínálat viszont nem tartott lépést a kiugró bővüléssel, márciusban éves összevetésben 10 százalékkal kevesebb eladásra szánt lakóingatlan került a piacra. Jelentős, 22-28 százalék feletti keresletbővülést könyvelhetett el márciusban Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is.

A kereslet általános élénkülése most egy ugyancsak dinamikusan bővülő kínálattal találkozik. Látva a gazdasági körülmények javulását, olyan eladók is színre lépnek, akik nem akarták a piac lefagyása idején kialakult nyomott árakon felkínálni az ingatlanjukat. Az alkulehetőség mintegy ötödével csökkent, s idén már számtalan ingatlant adtak el olyan irányáron, amelyen tavaly még nem volt rájuk érdeklődés. Mind több közvetítő mondja, hogy az agglomerációban a nagyobb kínálat ellenére újra megfigyelhető lesz az árak emelkedése.