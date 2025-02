Lakáspiaci Európa-bajnokság: Magyarország az élmezőnyben

A várakozások szerint idén a lakossági állampapírok jelentős kamatkifizetése, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások átmeneti felhasználhatósága, illetve egyéb kedvező támogatási- és hitellehetőségek mind-mind olyan tényezők lehetnek, melyek tovább pörgethetik a lakáspiacot, ennek jelei már az év első heteiben is látszanak.

„Arra számítunk, hogy 2025-ben is tovább emelkedik majd a lakáspiaci tranzakciók száma részben az év elején bevezetett kormányzati programoknak köszönhetően. Az éves tranzakciószám akár a 150 ezret is elérheti a tavalyi évre prognosztizált 130 ezer után” – mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Magyar szempontból még egy érdekes adatot közölt az Eurostat: jellemzően a negyedik negyedév volt a legnagyobb forgalmú a nemzeti lakáspiacokon 2015 és 2023 között, a leglátványosabb kivétel viszont pont Magyarország. Miközben más országokban hagyományosan az év eleje számít csendesebb időszaknak, nálunk éppen ezekben a hónapokban élénkült meg a piac. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az elmúlt években a magyar lakástranzakciók bővülését többször fűtötték látványosan különböző lakáspolitikai intézkedések, melyek jellemzően január elején léptek hatályba. Éppen ezért az év első hónapjaiban felbolydult kicsit a piac, ami a tranzakciószámok emelkedésében is látszott, míg ezzel ellentétben, a más országokban erősnek számító negyedik negyedévet nálunk a kivárás jellemezte.

Ha 2023-at és 2024-et együtt vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy volt honnan felívelnie a magyar piacnak, hiszen 2023-ban, főleg az év első felében, egész Európában az egyik leggyengébb teljesítményt mutatta. Érdekesség, hogy akkor éppen a most legnagyobb növekedést mutató Luxemburg lakáspiaci forgalma csökkent még nagyobb mértékben. Vagyis egyrészt azt mondhatjuk, hogy Európa egészének lakáspiaca igen hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt két évben, másrészt a fenti tendenciákból látszik a bázishatás ereje, hogy egy-egy komoly zuhanás után mennyivel erőteljesebben tud növekedni a forgalom.

Európai szinten is jól szerepelt a magyar piac Fotó: Depositphotos

Ha 2024 első kilenc hónapját nézzük, akkor egyértelműen látszik, hogy nagyon erősen indult az év a magyar piacon, az első negyedévben Ciprus mögött a második helyen voltunk a tranzakciószám bővülését illetően, 26,8 sázalékos növekedéssel, majd ez a második negyedévben még fokozódott, a 30 százalékos magyar piacbővülés egész Európában a legmagasabb volt. Onnan aztán egy kis lassulás jött, de még július és szeptember között is a kontinens élmezőnyében volt a növekedés.

Megérkezett az állampapír-pénzfolyam első hulláma a piacra? Kilőtt az érdeklődés, a hitelkedv is az egekben. Mire kell figyelni?

Kapcsolódó cikk Ezekben a kerületekben viszik a legjobban a lakásokat – oda kell figyelni a hitelszerződésre, sokat lehet bukni Megérkezett az állampapír-pénzfolyam első hulláma a piacra? Kilőtt az érdeklődés, a hitelkedv is az egekben. Mire kell figyelni?

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!