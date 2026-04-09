4p
Ingatlan Budapest Budapesti lakáspiac Ingatlanpiac Újépítésű lakás Otthon Centrum

Lakást venne Budapesten? Vegyen egy mély levegőt, mielőtt ezt elolvassa!

mfor.hu

Hiába nő a kínálat, az árak tovább menetelnek.

Tovább emelkedett az új építésű lakások ára a fővárosban: 2026 első negyedévében az átlagos négyzetméterár elérte a 2,028 millió forint, miközben a prémium szegmensben már 3,7 millió forint az irányadó. A jelentős kínálatbővülés ellenére a kereslet továbbra is erős, ami folyamatos árfelhajtó hatást gyakorol a piacra – olvasható az Otthon Centrum friss, lapunknak küldött elemzésében.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a budapesti újlakás-piac: az Otthon Centrum adatai szerint az átlagos kínálati négyzetméterár negyedéves összevetésben 1,6 százalékkal, éves szinten pedig 9,9 százalékkal emelkedett. A piac ráadásul nem lassul, amit az is bizonyít, hogy jelenleg 373 beruházás keretében mintegy 31,5 ezer lakás épül, ami ötéves csúcsot jelent – emelte ki Soóki-Tóth Gábor. A cég elemzési vezetője arra is kitért, hogy az árak emelkedése a teljes fővárost érinti, de a kerületek közötti különbségek egyre markánsabbá válnak.

Van, ahol már 3,5 millió olcsó négyzetméterár

A legdrágább továbbra is a belváros és a budai hegyvidék. Az V. kerületben az új lakások átlagos kínálati ára elérte a 3,74 millió forintot négyzetméterenként, a II. kerületben 3,7 millió, míg a XII. kerületben 3,57 millió forint az átlag. Az I. kerület szintén átlépte a 3 milliós határt, ezzel a fővárosi prémium szegmens egyértelműen elkülönül az ingatlanpiac többi részétől.

Az áremelkedés azonban már messze nem csak a luxuslokációkat érinti. A belvárosi és budai kerületek többségében is 2 millió forint fölötti ár az irányadó. A VI. kerületben 2,5 millió, a VII. kerületben 2,45 millió forint az átlagos négyzetméterár, míg a III., XI. és XIII. kerületekben egyaránt 2,1 millió forint körül alakul az árszint.

Kétmillió forint alatti átlagos négyzetméterár már csak ritkán fordul elő a főváros frekventált részein: Budán egyedül a XXII. kerület maradt e szint alatt, míg a pesti belsőbb városrészek közül a VIII. és IX. kerületben kínálnak még ilyen árszinten új lakásokat. A külső pesti kerületek egyelőre mérsékeltebb áron érhetők el, de itt is egyértelmű az emelkedő trend. Az árak jellemzően 1,1 és 1,8 millió forint között alakulnak. A legalacsonyabb átlagár a XVI. kerületben mérhető, 1,1 millió forinttal, míg a XIV. kerület már 1,79 millió forintos átlaggal gyorsan közelít a 2 milliós lélektani határhoz.

Nő a kínálat, de az árakon nem látszik

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a kétmillió forintos négyzetméterár mára referenciaponttá vált a budapesti újlakás – piacon – szögezte le Soóki-Tóth Gábor, aki arról is beszámolt, hogy a kínálat bővülése egyelőre nem képes érdemben mérsékelni az árakat. A jelenleg futó 373 projektben épülő 31,5 ezer lakás ötéves rekordot írt felül, mindezt úgy, hogy további mintegy 4200 lakás értékesítése még el sem kezdődött. Csak az elmúlt negyedévben 45 új beruházás kivitelezése indult el, több mint 2800 lakással, amelyek többsége már megjelent a kínálatban.

 

A fejlesztések területileg továbbra is erősen koncentráltak. A XIII. kerület toronymagasan vezet 76 projekttel és mintegy 10,1 ezer lakással, ami önmagában is kiemelkedő volumen. A második helyen a XI. kerület áll 49 projekttel és 6600 lakással, míg a XIV. kerület projektszámban, a IX. kerület pedig lakásszámban tartozik az élmezőnybe.

A jelenlegi adatok alapján egyértelmű, hogy a kínálat bővülése önmagában nem elegendő az árak megfékezésére. Az építési költségek, a telekárak és a finanszírozási környezet együttesen olyan nyomást jelentenek, ami felfelé hajtja az árakat– hangsúlyozta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy egyértelmű trend rajzolódik ki, amely szerint a kínálat növekedésével párhuzamosan az árak is emelkednek, így a 2 millió forintos szint már nem plafon, hanem kiindulópont a fővárosi újlakás-piacon.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elvitte az Otthon Start előnyét a lakások drágulása?

Elvitte az Otthon Start előnyét a lakások drágulása?

A választási kampány még dübörög, a lakásbiztosítási most zárult

A választási kampány még dübörög, a lakásbiztosítási most zárult

Megtudtuk, hogy mennyivel drágulhat idén az építkezés, és nem repesünk az örömtől

Megtudtuk, hogy mennyivel drágulhat idén az építkezés, és nem repesünk az örömtől

Országszerte árverezik a 2022-ben bezárt postákat

Közel 12 milliárdért eladták a Tungsram budapesti gyárát

Ipartörténet: közel 12 milliárdért eladták a Tungsram budapesti gyárát

Nagy dobásra készül a kormány az Otthon Starttal? Ez lehet az új fejlemény

Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG