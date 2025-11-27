5p
Ingatlan MBH Bank elemzés

Lakást venne Otthon Starttal? Nagyot kaszálhat vele

mfor.hu

A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb ingatlanpiaci elemzéséből. Az MBH Index szerint a lakásbérleti díjak Magyarországon idén augusztusban átlagosan 7,5 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb drágulás a Dél-Alföldön, míg Budapesten belül a belvárosban és a külső pesti kerületekben ment végbe. A szakértők ehhez kapcsolódóan rámutattak: befektetési célú lakásvásárlásnál a piaci hitellel finanszírozott lakásbefektetésekhez képest az Otthon Start programmal még kedvezőbb, akár 9–10 százalékos hozam is elérhető, miközben a bérleti piac szerkezetében átrendeződés várható a konstrukció hatására.  

Az MBH Index szerint 2025-ben a lakásbérleti díjak tovább nőttek Magyarországon, bár a korábbi évekhez képest visszafogottabb ütemben. A bérleti díjak országos átlaga 7,5 százalékkal emelkedett 2024 augusztusához képest, a  legnagyobb árnövekedés a Dél-Alföldön (11,9 százalék), míg a legkisebb drágulás az Észak-Alföldön (3,5 százalék) ment végbe. Budapesten átlagosan 7,2 százalékkal mentek fel az árak, ezen belül Pest belvárosában (8,4 százalék) és a külső pesti kerületekben (8,7 százalék) drágultak legnagyobb mértékben az albérletek, míg három budai kerületben, a 3., a 11. és a 22. kerületben volt a legkisebb az emelkedés (5,7 százalék). A koronavírus-járvány időszakának mélypontjához képest a lakbérek országosan és Budapesten is mintegy 80 százalékkal emelkedtek, és a járvány előtti csúcsértékhez viszonyítva is 51–57 százalékkal magasabbak jelenleg.

Vonzó befektetés a lakásvásárlás
Vonzó befektetés a lakásvásárlás
Fotó: DepositPhotos.com

Befektetési célú lakásvásárlásnál hosszú távon érdemes gondolkodni

Azok számára, akik befektetési céllal vásároltak lakást, az utóbbi években az ingatlanok értéknövekedése jelentősebb nyereséget biztosított, mint a bérbeadásból származó hozam. A lakásárak emelkedése az elmúlt tíz évben 6,9–21,7 százalék között mozgott, míg az évesített átlagos drágulás 15 százalék volt. Hosszabb időintervallumot vizsgálva, 2000 és 2025 első negyedéve között az átlagos éves lakásár-növekedés 8,7 százalék volt az MBH Index szerint. Ezek a számok kiemelkedően magas múltbeli hozamokat tükröznek, ugyanakkor piaci fordulat és lefelé tartó árak esetén negatív hozamok is elképzelhetők.

„Az ingatlanbefektetés hosszú távon kínál stabil megtérülést, ugyanakkor nagyobb tervezést igényelhet, mint a likvidebb befektetési formák. A piaci hullámzások természetes velejárói ennek a szektornak, ezért a rövid távú ingadozások helyett érdemes a tartós értéknövekedésre koncentrálni. A bérbeadás során a megfelelő bérlő kiválasztása, az ingatlan állapotának megőrzése, illetve az adminisztrációs kötelezettségek tudatos kezelése segíthet a kockázatok mérséklésében és a hozamok stabilizálásában” – emelte ki Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

A piaci hitellel finanszírozott lakásbefektetések vidéken magasabb hozamot ígérnek, mint Budapesten

Az MBH Index számításai szerint 2025-ben 50 százalékos piaci hitelfinanszírozás mellett és 3 százalékos éves lakásáremelkedéssel számolva a fővárosban a befektetők 3,2–5,7 százalék közötti – a bérleti hozamok és a lakásárak növekedéséből együttesen származó – sajáttőke-arányos hozamot érhetnek el, az átlagos hozamszint pedig 4,5 százalékra tehető. A vidéki nagyvárosokban ennél kedvezőbb, 3,6–7,4 százalék közötti nyereség várható, az átlagos hozam pedig 5,4 százalék.

A közvetlen ingatlanbefektetéssel elérhető sajáttőke arányos várható hozam új és használt lakás vásárlása esetén OSP-vel, 3 százalékos éves lakásáremelkedés mellett (Forrás: MBH Index számítás, bérleti díj adatok forrása: DH)
A közvetlen ingatlanbefektetéssel elérhető sajáttőke arányos várható hozam új és használt lakás vásárlása esetén OSP-vel, 3 százalékos éves lakásáremelkedés mellett (Forrás: MBH Index számítás, bérleti díj adatok forrása: DH)

Budapesten a vizsgált helyszínek közül a használt lakások esetében – piaci hitel felvétele mellett – Pest belvárosában a legmagasabb a sajáttőke-arányos nyereség: a 7. kerületben 5,5, míg a 8. kerületben 5,7 százalék volt a kalkulált hozamszint. A vidéki városok közül Miskolcon a legmagasabb a sajáttőkearányos nyereség (7,4 százalék), de 5 százalék felett mozgott Győrben, Debrecenben és Pécsen is. Az új lakások esetében a fővárosban 2,2 és 4,8 százalék közötti hozamszintek jellemezők, a legmagasabb nyereség a 3. kerületben, Budán volt mérhető. 

Az Otthon Start programmal akár 9–10 százalék feletti hozam is elérhető

„Az Otthon Start program nem csupán a saját otthon megteremtésének lehetőségét kínálja, hanem új távlatokat nyit azok számára is, akik befektetésben gondolkodnak. A jogszabályok ugyanis nem írnak elő beköltözési kötelezettséget, így a kedvezőbb kamatozás érdemben javíthatja a befektetési célú lakásvásárlás pénzügyi megtérülését. Ráadásul az ingatlan bérbeadása is megengedett, ami tovább növeli a rugalmasságot és a hozamlehetőségeket. Ez egy olyan előny, amely hosszú távon is értéket teremt ügyfeleink számára, ezért érdemes rá felhívni a figyelmet” – hangsúlyozta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója. „Az MBH Bank szakértő tanácsadói készséggel állnak rendelkezésre, hogy személyre szabott megoldásokkal segítsék ügyfeleinket a lehetőségek maximális kihasználásában.”

A modell szerint az Otthon Start konstrukció igénybevételével Budapesten 6,6–9,1 százalékos, vidéken pedig 7–10,8 százalékos sajáttőke-arányos hozamok érhetők el a bérleti díjakkal és a feltételezett 3 százalékos éves lakásáremelkedéssel kalkulálva. 

 

Új lakások esetében a fővárosi hozamok 5,6–8,2 százalék között alakulhatnak, de ez esetben is igaz, hogy a 3 százaléknál nagyobb éves lakásáremelkedésnél lényegesen magasabban alakulhat a teljes hozam, az elmúlt 25 év évesített lakásáremelkedésével számolva például bőven két számjegyű lehet.

„A bérleti piac szerkezetében átrendeződés várható. Az Otthon Start hitel iránti nagy érdeklődést látva feltételezhető, hogy a korábban a bérlés mellett döntők közül többen fordulhatnak a lakásvásárlás felé, illetve a legfeljebb 50 százalékos ingatlantulajdoni aránnyal rendelkezők egy része a befektetési célú lakásvásárlást választhatja, így az előbbiek hatására a bérelhető ingatlanok kínálata növekedhet, miközben a kereslet csökken” – tette hozzá Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A BYD csak a kezdet: a magyaroknak fel kell készülni a kínai és indiai vállalatok igényeire

A BYD csak a kezdet: a magyaroknak fel kell készülniük a kínai és indiai vállalatok igényeire

Összességében minden nyolcadik ipari ingatlan üresen áll Budapesten és környékén. Ugyanakkor az építkezés így is rekordévet zárhat, az újonnan átadott épületek bérbeadási aránya pedig 100 százalékos. Az iO Partners szakértői szerdai sajtótájékoztatójukon arról is beszéltek, miért éri meg a futárcégeknek Budapesten kívülről ellátni a fővárost, melyik cégnek nem felelt meg a magyarországi vasúthálózat, és hogyan történik a kínai gyarmatosítás. Az ázsiai vendégmunkások kapcsán pedig egy hihetetlennek tűnő szám is elhangzott.

Kiderült, mennyi hitelt utaltak eddig a bankok az Otthon Start programban

Kiderült, mennyi hitelt utaltak eddig a bankok az Otthon Start programban

Több mint 8500 igénylőnek folyósították november közepéig az Otthon Start hitelt, a sor még ennél is hosszabb. Az építési engedélyek száma is nőtt, az államtitkár pedig további növekedésre számít ezen a területen.

Ezekben a megyékben tarol az Otthon Start

Ezekben a megyékben tarol az Otthon Start

Továbbra is Budapest adja a legtöbb Otthon Start-igénylőt, de Bács-Kiskunban és Pest megyében is sokan élnek az új hitel lehetőségével. A K&H elemzéséből az is kiderül, átlagosan mennyi pénzt igényelnek az érdeklődők.

Sokfelé szakadt ország, többszázszoros különbségek az ingatlanpiacon

Sokfelé szakadt ország, többszázszoros különbségek az ingatlanpiacon

Egyre több vidéki utca töri meg Budapest hegemóniáját.

Ennyit kell keresnünk, hogy egy budapesti újlakás kijöhessen az Otthon Startból

Ennyit kell keresnünk, hogy egy budapesti új lakás kijöhessen az Otthon Startból

Jövedelmi kategóriák szerint mérte fel a GKI, mire elég az Otthon Start.

Újabb budapesti kerület korlátozza az Airbnb-s lakáskiadást

Terézváros után Erzsébetváros is drasztikus döntést hozott. 

Felfordulást okozott a piacon az Otthon Start

Felfordulást okozott a piacon az Otthon Start

Látványosan átalakult a kereslet.

Vjesnik torony

Lángolt az ikonikus csokoládé torony Zágrábban

Lángok borították el hétfőn késő este Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és az első becslések alapján a teljes oltás akár egész nap is eltarthat.  

Felforgathatja az ingatlanpiacot a kormány új rendelete

Felforgathatja az ingatlanpiacot a kormány új rendelete

Változik a szabályozás, új besorolást kaphat egy régi kategória.

Duna House: októberben hamarabb vevőre találtak az ingatlanok

Az ingatlanok értékesítési ideje októberben szinte minden szegmensben tovább rövidült, miközben a kereslet augusztus után fokozatosan csökkent – közölte az MTI-vel csütörtökön a saját adatai alapján a Duna House, amely szerint a piaci dinamika átalakulása mögött az Otthon Start program áll, amely új vevői rétegeket aktivált.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168