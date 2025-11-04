Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Az államtitkár nagyon fontosnak nevezte, hogy Budapesten jó legyen a közbiztonság, és hangsúlyozta: Európa egyik legbiztonságosabb fővárosáról van szó, és ezt a minősítést meg akarják őrizni.

Rétvári Bence elmondta: vidékiek is teljesítenek szolgálatot a fővárosban és térségében, ők abban az esetben vehetik igénybe a juttatást, ha legalább a 150 ezer forintot eléri az albérleti költségük. Jelezte: az jogosult a támogatásra, akinek nincs saját lakása, nem tölti próba- vagy felmondási idejét, és nincs fegyelmi eljárás hatálya alatt.

Rétvári Bence elmondta, a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá esők, így a rendőrök mellett a büntetésvégrehajtásban és a katasztrófavédelemben dolgozók is igényelhetik decembertől a következő hónaptól folyósítandó támogatást.

Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya óriási lehetőségnek nevezte a lakhatási támogatást. Rámutatott: Budapest európai világváros, óriási nyüzsgéssel és ebből következő jelentős feladatokkal, ami komoly terhelést jelent a rendőrök számára. Az ennek való megfeleléshez olyan stabil állományra van szükség, amely nemcsak munkáját, de életét is a fővárosban vagy annak vonzáskörzetében képzeli el – mondta.

(MTI)