Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

Szeptemberben 2,7 százalékkal nőtt az ingatlanok átlagára országos szinten, és 2,6 százalékkal Budapesten – írja az ingatlan.com az Mfornak küldött közleményében. Ez jóval magasabb tempót mutat az augusztusi 1,2 és 1,4 százalékos áremelkedéseknél.

„A 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti. Ezek a számok arra utalnak, hogy az ingatlanpiacot szeptemberben azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt 10 évben történt lakásdrágulás miatt eddig kiszorultak a vevők közül. A most érezhető áremelkedés főként ennek a keresleti hullámnak köszönhető. Ez sokak számára okozhat meglepetést, mert többen a befektetők aktívabb jelenlétére számítottak a 3 százalékos hitelnek köszönhetően” – mondta a portál vezető elemzője, Balogh László.

A legnagyobb ugrás az észak-magyarországi ingatlanok árában volt: ott 6,3 százalékos drágulást mértek szeptemberben. Miskolcon jelenleg 539 ezer forint a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára, pedig egy éve még 440 ezer volt – ez nagyobb éves drágulás, mint a budapesti. Balogh László, a portál vezető elemzője úgy látja: záródik a lakáspiaci árolló a keleti és a nyugati országrészek között. 

Éves szinten az országos áremelkedés mértéke 16,8 százalék, Budapesten pedig 22,1 százalékkal ér többet egy lakás, mint egy éve. A budapesti használt lakások és házak átlagos négyzetméterára már nyolc kerületben haladja meg a kritikus, 1,5 millió forintos szintet. Tavaly októberben ez még csak az V. kerületre volt igaz.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Segít dönteni a Duna House.

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig. 

A Belügyminisztérium után a Pénzügyminisztériumot is eladhatják

A kikiáltási ár: 37,6 milliárd forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban még nem költözött ki belőle.

A milliárdosok nem szeretnek felújítással bíbelődni

Kulcsrakész budai villákat keresnek.

Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

Nem támogatja a kerületi Fidesz-frakció a lakás eladását a Somlai-családnak. 

Kellemetlen meglepetés érheti az Otthon Startra pályázókat

Bizonyos újépítésű lakások esetén nem igényelhető a kedvezményes hitel.

Durván meglökte a kínálatot az Otthon Start

Országosan húsz százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel szeptember első három hetében.

Gigantikus ingatlanos kiállításon mutatkozik be Magyarország

Magyarország az európai átlag fölött bővülő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával és folyamatban lévő, fejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 6-8. között, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg – közölték a kiállítók az MTI-vel.

