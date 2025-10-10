Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Szeptemberben 2,7 százalékkal nőtt az ingatlanok átlagára országos szinten, és 2,6 százalékkal Budapesten – írja az ingatlan.com az Mfornak küldött közleményében. Ez jóval magasabb tempót mutat az augusztusi 1,2 és 1,4 százalékos áremelkedéseknél.

„A 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti. Ezek a számok arra utalnak, hogy az ingatlanpiacot szeptemberben azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt 10 évben történt lakásdrágulás miatt eddig kiszorultak a vevők közül. A most érezhető áremelkedés főként ennek a keresleti hullámnak köszönhető. Ez sokak számára okozhat meglepetést, mert többen a befektetők aktívabb jelenlétére számítottak a 3 százalékos hitelnek köszönhetően” – mondta a portál vezető elemzője, Balogh László.

A legnagyobb ugrás az észak-magyarországi ingatlanok árában volt: ott 6,3 százalékos drágulást mértek szeptemberben. Miskolcon jelenleg 539 ezer forint a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára, pedig egy éve még 440 ezer volt – ez nagyobb éves drágulás, mint a budapesti. Balogh László, a portál vezető elemzője úgy látja: záródik a lakáspiaci árolló a keleti és a nyugati országrészek között.

Éves szinten az országos áremelkedés mértéke 16,8 százalék, Budapesten pedig 22,1 százalékkal ér többet egy lakás, mint egy éve. A budapesti használt lakások és házak átlagos négyzetméterára már nyolc kerületben haladja meg a kritikus, 1,5 millió forintos szintet. Tavaly októberben ez még csak az V. kerületre volt igaz.