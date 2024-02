Lassú elmozdulás már van, robogásról ne is álmodjunk a lakáspiacon

A két éve indult fordulat 2023-ban leginkább korrekciót hozott a lakáspiacon, amiből már most látszanak a kilábalás jelei. Az OTP csoport évindító ingatlanpiaci sajtóeseményén a szakértők arról is beszéltek, hogy a javuló gazdasági, hitelezési környezetnek és a régi-új állami támogatásoknak köszönhetően a szektor már idén is növekedési pályára léphet, azonban az általános piaci fellendülésre valószínűleg 2025-ig várni kell.

Növekedhet az új és a jó állapotú használt lakások ára közötti különbség. Fotó: Mester Nándor

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint 2024-ben a lakáspiac jó működéséhez szükséges tényezőkben, mint stabil gazdasági növekedés, reálbérek alakulása, alacsony hitelkamatok, illetve állami támogatások összességében javulás várható, ezért idén a tavalyi mélyponthoz képest már fellendülés prognosztizálható. Újra nőhet a befektetési céllal vásárlók aránya is, azonban a korábbi összpiaci szárnyalás visszatérésére még nem számíthatunk.

„Elsőként a tranzakciószám növekedése indulhat el, míg nominális árakban idén még további stagnálást esetleg minimális növekedést, reálárszintben lassuló, illetve fokozatosan megszűnő csökkenést várunk. Az építési engedélyek száma nőhet az 5 százalékos áfa jogosultság 2024 végi határideje és növekvő kereslet miatt, ugyanakkor az átadott lakások száma még csökkenhet” – mondta Valkó Dávid.

Lapunk kérdésére az OTP jelenlévő képviselői megerősítették, hogy mivel az új építésű lakások árának további emelkedése várható, kissé növekedhet az árkülönbség a jó állapotú használt lakások és a teljesen újak között, ami az előbbi felé tolhatja el a kereslet egy részét. Az elmúlt pár hónap megmutatta, hogy például a CSOK Pluszt igénylők 60 százaléka csak egy gyermeket vállal, mert óvatos, bizonytalan. Sokan vesznek fel piaci kamatozású hitelt a támogatott mellé, mert már a piaci hitelek kamata is leesett 6-7 százalék közé, ami lélektani határnak számít.

Lakástranzakciók száma Magyarországon

(db)

2022: 138 ezer (KSH)

2023: 105 ezer (OTP-becslés)

2024: 120 ezer (OTP-becslés)

Hartlieb Balázs, az ingatlanközvetítőként ismert OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezetője az új, illetve megújított otthonteremtési támogatások kapcsán elmondta, hogy azok jelentősen felpezsdíthetik egyes kistelepülések ingatlanpiacát, a növekvő keresletnek pedig várhatóan az is a következménye lesz, hogy ott az árak már rövid távon elindulhatnak felfelé.

Lipták Zsuzsa, az ingatlanhirdetési piacon működő OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője azt jelezte, hogy az általuk üzemeltetett otpotthon.hu állományában lévő több mint 140 000 hirdetés alapján tavaly egyre több eladó, közel 30 százalék csökkentett az eredetileg megadott hirdetési áron, ebben szerepet játszhatott az értékesítési idő kitolódása is. Az árcsökkentők aránya mellett az árengedmény mértéke is közel megduplázódott. Egy éve, aki csökkentett, átlagosan 6 százalékkal vitte lejjebb a hirdetési árát, ma ez 11 százalék.