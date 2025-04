Látni a fényt az alagút végén: fordulat közeleg a piacon?

A kereskedelmi ingatlanok piaci helyzetét bemutató budapesti sajtótájékoztatóján az MNB pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős igazgatója kifejtette, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére jelentek meg tavaly a kedvező irányú változások, főképp az év végén, amikor a magyar gazdaság pályája egyre inkább felívelni látszott.

Nagy Tamás szerint a folytatás jelentős mértékben attól függhet, hogy a belföldi ipar mikor és milyen mértékben lendül föl. A finanszírozás ugyanakkor biztosított, a kereskedelmi ingatlanok beruházását segítő banki hitelezés feltételei várhatóan nem szigorodnak idén.

Jobb idők jönnek az irodapiacon?

Fotó: Depositphotos

Akadnak bizonytalanságok az irodáknál

Az irodapiac helyzete egyelőre kissé bizonytalan, a világjárvány után elterjedt hibrid foglalkoztatás következményei ugyanis tartósnak bizonyultak. Számos irodaépületet az elmúlt évek során szálláshellyé alakítottak, de az új átadások miatt az egy éve 14 százalék körüli kihasználatlansági arány idén így is elérheti a 15 százalékot, bár ez se olyan szint, ami kritikusnak tekinthető – fogalmazott.

Az ipari logisztikában kedvezőbb az összkép, hiszen a beruházások rekordszintre emelkedtek, bár a kedvezőtlen külső körülmények, főképp az európai ipar gyengélkedése egyelőre nem a javulás irányába mutat. A jelentős mértékű átadások miatt átmenetileg ezen a piacon is nőhet kissé a kihasználatlanság aránya, de tavaly 8 százalék alá csökkent.

A szálláshely-beruházásoknak kedvez, hogy a idegenforgalom élénkülésének köszönhetően a vendégforgalom elérte a járvány előtti szintet, a szállodai bevételek pedig 17 százalékkal nőttek 2024-ben. Az idei kilátások ugyancsak kedvezőek a turizmusban, ami jó előjel az új átadások számára.

Nagy Tamás azért is bízik a fellendülésben, mert a belföldi kereskedelmiingatlan-beruházások forgalma 2024-ben 400 millió euróra esett vissza. Ez 28 százalékkal maradt el a szintén alacsonynak számító 2023-as szinttől. A belföldi befektetők részesedése a beruházási összértékből 73 százalék, a külföldiek többnyire az Egyesült Királyságból és Németországból érkeztek, de a kínaiak aránya is egyre jelentősebb.

Lényegi javulás akkor remélhető, ha több külföldi tőkéhez jutnak a beruházások – tette hozzá a jegybanki szakértő, aki azért is bízik a piac erősödésében, mert a kereskedelmi ingatlanok értékeltségének csökkenése megállt, a helyzet régiós szinten is stabilizálódni látszik, a hitelezés volumene emelkedésnek indult, Magyarországon most főképp a kiskereskedelmi és iparlogisztikai beruházásokban jelentős.

A projekthitelek portfólióminősége megfelelő, a nem teljesítők aránya 2024 végére 3,7 százalékra csökkent belföldön – tette hozzá Nagy Tamás.