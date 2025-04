Látszólagos ellentmondások az ingatlanpiacon – mi történik valójában?

A legnagyobb eltérés itt is a fővárosi lakásoknál látható, ahol a hirdetett árak (1,5 millió/ négyzetméter) és az eladott ingatlanok tényleges árai (1,1 millió négyzetméterenként) között.

Országos viszonylatban is jól látható, hogy az eladott ingatlanok négyzetméterára átlagosan jelentősen alatta marad a hirdetett áraknak, jelezve, hogy a piac valódi fizetőképessége messze elmarad a kezdeti eladói várakozásoktól.

Az árat lefelé mozdító hirdetők alkuhajlandósága a kereskedelmi ingatlanok esetében volt a legnagyobb, itt átlagosan 25 százalékkal csökkentették az árakat. Az építési telkeknél is jelentős volt az átlagos engedmény, 22 százalékkal.

Az, hogy a családi házak és lakások piacán tapasztalható jelentős korrekció szintén jelezheti azt, hogy az eredeti árak sok esetben túlzottan optimisták voltak – bár természetesen az is igaz, hogy a teljes hirdetési állományon belül is oroszlánrészt képvisel ez a két kategória.

Az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét szemlélve gyakran érezhetjük úgy, hogy ellentmondásos információkkal találkozunk. Egyszerre hallhatunk jelentős áremelkedésről, a fizetőképes kereslet csökkenéséről, illetve az elérhető lakásállomány zsugorodásáról. Ezek a látszólag egymással szemben álló trendek nehezítik a tisztánlátást, különösen azok számára, akik éppen most próbálnak tájékozódni a piacon. Ha azonban mélyebbre ásunk, és a hirdetési adatok mögé nézünk, az ellentmondások legalább egy részére racionális magyarázatot kaphatunk.

