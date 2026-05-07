Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Ingatlan Lázár János

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

mfor.hu

5 és fél éves jogtiprás érhetett ezzel véget.

Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány Campusra kiírt közbeszerzési eljárást – tudta meg a Telex.

Az érvénytelenítésre adott magyarázat lényege, hogy mivel az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és a per idejére felfüggesztették annak hatályát, az engedély alapján jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető. Nem látható előre, meddig tart majd az eljárás, a bíróság döntése pedig alapvetően befolyásolhatja a beruházás sorsát és a leendő szerződés teljesítését is. Emiatt az építési engedély körüli bizonytalanság miatt az ajánlatkérő jelenleg abban a helyzetben van, hogy nem tudja megkötni a kivitelezési szerződést.

Az eredménytelenség indoka, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált – írta a közösségi oldalán a hírt szintén megerősítő Pikó András józsefvárosi polgármester. „A helyi lakosok érdekeit és az őket képviselő önkormányzat egyeztetési igényét figyelmen kívül hagyó 5 és fél éves jogtiprás ért ezzel véget. Ha nem küzdöttünk volna, ha nem tettük volna, amit a közösségünkért meg kellett tennünk, már lehet, hogy elindult volna az építkezés, amit a rendszerváltás sem tudott volna semmissé tenni. Így viszont tiszta lappal indulhat a Pázmány Campus jövőjéről szóló egyeztetés és munka” – közölte Pikó.

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Tovább kúszhatnak felfelé az árak, de nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás.

Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon.

Lakáshitelesek - CSOK Plusz

Még igénylik a hiteleket, de jobb lenne az alacsonyabb kamat

Idén már megfontoltabbak a lakásvásárlók. A tranzakciók száma nem csökken, de jól jönne már a kamatcsökkentés.

Eladná a nyaralóját? Van egy rossz hírünk

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.  

Minimális elmozdulás történt az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacon az értékesítési idők csak mérsékelten rövidültek 2026 első negyedévében. A lakások esetében mintegy három hónap, míg a házaknál fél évnél hosszabb idő szükséges a tranzakciók lezárásához. A különbségek nemcsak az ingatlantípusok között jelentősek, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. A panellakások iránti kereslet ugyanakkor továbbra is élénk, egyes esetekben ezek az ingatlanok akár másfél hónapon belül is gazdára találnak. 

Így zárul az otthonfelújítási program

Lekötötték az összes forrást.

Ez a legnagyobb kérdés a lakáspiacon az új kormánnyal kapcsolatban

Egyelőre nincs egyértelmű álláspontja a Tisza Pártnak az 5 százalékos lakásáfa jövőjéről, ami bizonytalanságot hozhat a magyar lakáspiacra. Az átmenet nem lesz zökkenőmentes.

A NAV szégyenlistáján végezte, 521 milliós tartozással árverezik el a varrodát

Újabb érdekességek a NAV árveréséről.

Az irodapiac is megrogyhat az építőanyagok 20-50 százalékos áremelkedése miatt

Masszívan visszaestek a beruházások tavaly, a csökkenést még a turizmus fellendülése sem tudta ellensúlyozni a magyar kereskedelmiingatlan-piacon. A befektetői aktivitást jelentősen ronthatja, hogy a közel-keleti háború kitörése óta néhány építőanyag 20-50 százalékkal drágult. Jelenleg minden nyolcadik iroda üres, és az arány tovább emelkedhet ebben az évben.

Megszűnik az egyik otthonfelújítási program a kettő közül

A 2007 előtt épült családi házakra már csak három napig lehet igényelni az 5+5 millió forint felújítási támogatást. Hét megyében már leállították a programot, a többi megye lakóinak ez az utolsó lehetőség.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

