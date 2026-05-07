Lázár János még utoljára hozott egy döntést

Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány Campusra kiírt közbeszerzési eljárást – tudta meg a Telex.

Az érvénytelenítésre adott magyarázat lényege, hogy mivel az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és a per idejére felfüggesztették annak hatályát, az engedély alapján jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető. Nem látható előre, meddig tart majd az eljárás, a bíróság döntése pedig alapvetően befolyásolhatja a beruházás sorsát és a leendő szerződés teljesítését is. Emiatt az építési engedély körüli bizonytalanság miatt az ajánlatkérő jelenleg abban a helyzetben van, hogy nem tudja megkötni a kivitelezési szerződést.

Az eredménytelenség indoka, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált – írta a közösségi oldalán a hírt szintén megerősítő Pikó András józsefvárosi polgármester. „A helyi lakosok érdekeit és az őket képviselő önkormányzat egyeztetési igényét figyelmen kívül hagyó 5 és fél éves jogtiprás ért ezzel véget. Ha nem küzdöttünk volna, ha nem tettük volna, amit a közösségünkért meg kellett tennünk, már lehet, hogy elindult volna az építkezés, amit a rendszerváltás sem tudott volna semmissé tenni. Így viszont tiszta lappal indulhat a Pázmány Campus jövőjéről szóló egyeztetés és munka” – közölte Pikó.