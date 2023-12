Lázár János: nem mini, hanem maxi Dubaj lesz Rákosrendezőn 

Összesen hatmilliárd eurós megaberuházást készít elő a kormány a Rákosrendező körzetében. Ebből egymilliárd eurót az állam fedez és közcélú infrastruktúra-fejlesztést tartalmaz, ötmilliárd eurót pedig egy nagy nemzetközi ingatlanfejlesztő fizet. Utóbbival egy államközi egyezmény alapján közös hasznosítási megállapodást kötnek, a hatalmas terület mindvégig megmarad magyar állami tulajdonban – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn, ismertetve a kormány szándékait és az előkészületek jelenlegi állását.

Kapcsolódó cikk Mini Dubaj lehet Rákosrendezőn? Állítólag már a kormánnyal tárgyal az arab beruházó.

Lázár hangsúlyozta: ahhoz, hogy előkészíthessék a beruházást, először meg kell tisztítani a területet, azt mentesíteni kell az évtizedek alatt felgyülemlett szennyeződéstől, tisztázni kell a nagyon kis részére vonatkozó jogi problémákat, el kell helyezni az illetéktelenül ott lakókat, fel kell számolni az engedély nélküli hulladéklerakót. Minderre 20 milliárd forintot akarnak költeni. Ezek után lehet szó a hasznosítási tervek széles körű megtárgyalásáról, bevonva a Fővárost és az érintett két kerület (XIII. és XIV.) önkormányzatát.

„Orbán Viktorral egyetértve középszerűt nem akarok létrehozni, tehát nem mini, hanem maxi Dubaj lesz” – felelte a beruházás léptékére és jellegére vonatkozóan. Ugyanakkor most sem rejtette véka alá, hogy nem támogat egy felhőkarcolókból álló negyedet, mint ahogy továbbra is tájsebnek tartja a lágymányosi Mol Campus tornyát.

Lázár szerint a jövő év közepére meglehet az államközi megállapodás, utána indulhat a pályáztatás, amiben magyar cégeknek is jelentős szerepet szánnak. Várakozása szerint az arab beruházó 4-5 év alatt, de mindenképpen az évtized végéig megépíti az összes üzleti célú létesítményt.

„Nem másolni akarunk valamit, hanem a magyar építészeti értékeket és stílust is magába foglaló épületeket létesíteni. Magyaroknak is jusson itt munka a magyarok hasznára, ez a cél” – mondta, utalva arra is, hogy az új építészeti törvényt itt is kötelező lesz betartani.