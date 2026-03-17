2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Ingatlan Balaton Ingatlan Ingatlanpiac Nyaraló Otthon Start Duna House

Lehet Magyarországon olcsó vízparti nyaralót venni – mutatjuk, hol

mfor.hu

Nem a Balaton partján, az biztos. Mi várható idén a nyaralópiacon?

Regionális összevetésben nagyok a különbségek a nyaralópiacon: a Balatonnál idén átlagosan 800 ezer és 1,8 millió forint közötti négyzetméterárak a jellemzőek, a Velencei-tónál a fajlagos árak átlagosan 650 ezer és 900 ezer forint között mozognak, a Tisza-tó környékén pedig már 350-500 ezer forintos négyzetméteráron is található ingatlan – közölte saját adatai alapján a Duna House kedden az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Balaton térsége továbbra is a magyarországi nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen.

Rámutattak, hogy a Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszint-problémái ellenére sem gyengült, miközben a térségben sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak.

Kiemelték, hogy a Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350-500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találhatók luxuskategóriájú vízparti nyaralók 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2-7 százalékos drágulás lehetséges.

Az Otthon Start program közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Ez elsősorban a Tisza-tónál és részben a Velencei-tónál hozott élénkülést a 30-70 millió forintos ársávban – ismertette közleményében a Duna House.

 

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168