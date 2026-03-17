Lehet Magyarországon olcsó vízparti nyaralót venni – mutatjuk, hol

Regionális összevetésben nagyok a különbségek a nyaralópiacon: a Balatonnál idén átlagosan 800 ezer és 1,8 millió forint közötti négyzetméterárak a jellemzőek, a Velencei-tónál a fajlagos árak átlagosan 650 ezer és 900 ezer forint között mozognak, a Tisza-tó környékén pedig már 350-500 ezer forintos négyzetméteráron is található ingatlan – közölte saját adatai alapján a Duna House kedden az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Balaton térsége továbbra is a magyarországi nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen.

Rámutattak, hogy a Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszint-problémái ellenére sem gyengült, miközben a térségben sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak.

Kiemelték, hogy a Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350-500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találhatók luxuskategóriájú vízparti nyaralók 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2-7 százalékos drágulás lehetséges.

Az Otthon Start program közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Ez elsősorban a Tisza-tónál és részben a Velencei-tónál hozott élénkülést a 30-70 millió forintos ársávban – ismertette közleményében a Duna House.

